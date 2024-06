Pareja de Pablo Herrera es víctima de encerrona junto a sus dos hijos: “Que te digan que los van a matar, no se lo doy a nadie”

Karol Román, actual pareja del cantante Pablo Herrera, vivió una traumática experiencia esta semana al ser víctima de una violenta encerrona mientras se encontraba en su vehículo con sus dos hijos. Fue ella misma quien recurrió a sus redes sociales para compartir los detalles del aterrador incidente.

En su cuenta de Instagram, la coach motivacional relató cómo fue el ilícito. “Fuimos abordados por tres delincuentes, chicos, no eran muy grandes. Tenía la ventana un poco abajo, me amenazaron directamente con una pistola en mi cabeza y la frente. Me pidieron obviamente bajar, traté de mantener la calma. Al momento de bajar otra pistola más hacia mi estómago”, explicó en sus stories.

Además, describió la angustia que sintió al intentar proteger a su hijo. “Pedí por favor que quería bajar a mi hijo, que estaba atrás porque él venía durmiendo. Lo que más me decían era que agachara la cabeza, que no los podía mirar, si no, me mataban. Pedí sacar a mi hijo que se bloqueó, no podía salir al momento de querer sacarlo. Me amenazan nuevamente con la pistola y a mi hijo también, que nos van a matar”, expuso.

Recuperó su auto, aunque en malas condiciones

Afortunadamente, el vehículo fue recuperado horas después del asalto, aunque no en las mejores condiciones. Sin embargo, la experiencia dejó una marca imborrable en Karol y su familia. “Una instancia que no se las doy a nadie porque no solamente me robaron el auto, que sí, se recuperó a las horas después, en la madrugada, no en las mejores condiciones, pero perdimos la seguridad. Y fuimos completamente vulnerados. Así que es una historia que no se la doy a nadie”, expresó.

Con lágrimas en los ojos, Karol Román concluyó su relato resaltando el impacto emocional del incidente. “Que te digan que a tus hijos los van a matar, no se lo doy a nadie”, finalizó.