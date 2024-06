“No dio el resultado que esperaba”: Ernesto Belloni sepulta el regreso de Yerko Puchento a la televisión

Ernesto Belloni compartió su análisis sobre la reciente rutina de regreso de Yerko Puchento en el programa Podemos Hablar. Durante su aparición en Que te lo digo de Zona Latina, el comediante conocido por su personaje Che Copete, expresó su admiración por el trabajo de Daniel Alcaíno, pero también dejó claro que la presentación no cumplió con sus expectativas.

Según Ernesto Belloni, uno de los problemas que enfrenta el personaje de Daniel Alcaíno es la limitada libertad tienen los humoristas para sus rutinas. “Soy fan de Yerko. No dio el resultado que esperaba, no fue tan publicitado su regreso. Quizás porque no se puede hablar mucho hoy día, hay que hablar con mucho cuidado. Pero no fue tan exitoso como yo esperaba”, afirmó.

A pesar de esto, el intérprete de Che Copete mostró su apoyo y buenos deseos para su colega: “Aun así, le deseo que le vaya muy bien, porque necesitamos escuchar cositas”.

La bromas de Yerko a Camila Flores

El regreso de Yerko Puchento a la televisión fue el pasado domingo en Podemos Hablar. Durante el programa, el humorista abordó varios temas y lanzó sus características bromas ácidas a los invitados, entre ellos, la diputada Camila Flores.

En una de sus intervenciones, Yerko Puchento se dirigió a la congresista de Renovación Nacional con una serie de comentarios punzantes: “Para los que no cachan en la casa, hasta Checho Hirane la encuentra momia, con eso les digo todo. La Paty Maldonado es la Karol Cariola al lado de esta mujer, se los digo al tiro. De verdad, pollito, tienes que decir las cosas como son”.

Continuando con su humor sarcástico, añadió: “Esta mujer que está aquí es tan de derecha, que cuando chiquitita, la mamá para perfumarla, no le ponía colonia Simmons, le ponía Colonia Dignidad por todo el cuerpo. ¡Para que oliera rico! Hasta el día de hoy se queda dormida escuchando Los Quincheros”.