Nace una extraña y sagrada cría de búfalo blanco: esto es lo que supuestamente pasaría según una profecía antigua

Algo muy poco común es lo que acaba de pasar hace apenas unos días en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, cuando se presenció el nacimiento de un búfalo blanco.

Más allá de que el color de la especie sea completamente fuera de lo habitual, el nacimiento del búfalo blanco corresponde a una antigua profecía de los indoamericanos Lakota que se remonta a más de 1000 años de antigüedad.

El origen de la fotografía se remonta al pasado 4 de junio, cuando la fotógrafa, Erin Braaten, vio al animal en una esquina del parque. En esa oportunidad, Braaten se encontraba de paseo con su familia, pero le llamó la atención algo “realmente blanco” entre todos los búfalos que había en el sector.

Tras ello, no dudó en sacar su cámara para visualizar con el lente, lo que no podía ver con tanta precisión a simple vista. Allí, la fotógrafa se percató de que se trataba de un pequeño búfalo blanco, lo cual la dejó “impactada”. Posteriormente, trató de verlo en otras oportunidades durante unos 3 días seguidos, pero no logró observarlo nuevamente.

Ampliar

¿Cuál es la profecía del búfalo blanco?

Según indicó el jefe Arvol Looking Horse, líder espiritual de los Lakota, Dakota y Nakota Oyate en Dakota del Sur y decimonoveno guardián de la Sagrada Pipa y Paquete de la Mujer Búfalo Blanco, a The Associated Press, que “el nacimiento de este becerro es tanto una bendición como una advertencia, debemos hacer más”.

Junto a lo antes mencionado, el jefe Arvol Looking Horse señaló que el nacimiento del búfalo blanco es “similar a la segunda venida de Jesucristo”.

En concreto, la profecía se remonta hace unos 2.000 años atrás, aproximadamente, cuando la tribu Lakota no pasaba por un buen momento, la comida escaseaba y los búfalos desaparecían.

Por esos años, llegó “la mujer búfalo blanco” con una pipa y un paquete a un miembro de una comunidad tribal, les instruyó realizar diversas prácticas de oración y les comunicó que la pipa tenía la capacidad de atraer búfalos al área para procurar alimentos. Posteriormente, al despedirse, se transformó en un búfalo blanco.

“Algún día, cuando los tiempos sean difíciles de nuevo (…) regresaré y estaré sobre la tierra como un becerro de búfalo blanco, nariz negra, ojos negros, pezuñas negras”, fueron las palabras que dijo la mujer, según la leyenda.

Es por ello, que la noticia del búfalo blanco observado en Estados Unidos ha causado tanto revuelo en los últimos días y, especialmente, para los indoamericanos de Lakota.