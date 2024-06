Santiago

La gran sorpresa de la nómina final de Chile para disputar la Copa América fue la del lateral Nicolás Fernández, que apareció entre los citados tras la lesión de Felipe Loyola en el amistoso ante Paraguay.

Con 24 años, será el debut en este tipo de instancias para el jugador de Audax Italiano, quien solo ha defendido a La Roja en cinco minutos, los que alcanzó a completar en los amistosos de marzo pasado contra Albania y Francia.

De todas formas, quienes han visto la evolución de su carrera en el cuadro floridano confían en sus capacidades. “Es un muy buen trabajador, ultra profesional, siempre muy bien cuidado, muy respetuoso. Es piola, calladito, de pocas palabras, pero con mucha personalidad en la cancha. Va al frente como loco, es super obediente. El 2022 está mucho más maduro, con más partido. Lo encuentro parecido a Loyola, se entrena fuerte, es muy intenso en el día a día y eso lo traspasa a la cancha”, remarcó Juan José Ribera, quien dirigió a Nicolás Fernández en dos períodos con Audax Italiano, en diálogo con ADN Deportes.

Otro que lo conoce de cerca es Carlos Villanueva, quien comparte camarín con el flamante seleccionado nacional. “Lo veo muy contento, motivado. Trabaja muy bien, es un cabro muy centrado, siempre positivo, pro equipo. Lo veo con muchas ganas de aprender, le va a ayudar mucho esta Copa América, estar cerca del “Huaso” Isla, un tremendo jugador. No me cabe duda que él no va a tener problema en darle tips para su carrera”, aseguró el “Piña” en charla con ADN Deportes, valorando lo que esta Copa América le pueda brindar a su compañero en Audax Italiano.

“Es un jugador joven, tiene todas las ganas de aprender de los mejores y en la selección lo están. Estoy esperanzado, es buena gente y se lo merece, se ha sacado la mugre todo el semestre”, concluyó el también exintegrante de La Roja, confiado en lo que Nicolás Fernández pueda hacer con la selección chilena en Estados Unidos.