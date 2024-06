“8 años de mi vida nos tomaron...”: Bárbara Hernández hace historia para Chile al completar el Desafío de los Siete Mares

Santiago

Durante la mañana de este viernes, y tras más de 16 horas de nado por las gélidas aguas del Estrecho de Tsugaru, en Japón, Bárbara Hernández completó la hazaña que ha marcado el curso de su vida: el Desafío de los Siete Mares.

Luego de la conquista del Canal de Catalina, el Canal de la Mancha, el Canal de Molokai, el Canal del Norte, el Estrecho de Gibraltar y el Estrecho de Cook, a la “Sirena del Hielo” solo le quedaba superar el cruce que conecta el Mar del Japón con el Océano Pacífico, cuestión que la transforma en la primera chilena y sudamericana en completar tan exigentes nados.

“Tuve tanto miedo de no terminar, de que me sacaran del agua, una corriente favorable que jamás se entendió con el viento me tuvo peleando esa llegada casi 12 horas, en aguas que cambiaron tanto de temperatura que terminé a 15 grados, con un frío de tanto tragarme agua del mar y respirando cada 5-7 hasta 9 brazadas. Sube y baja y a golpes, pero muy atenta a no chocar con la embarcación”, escribió una emocionada Bárbara Hernández en sus redes sociales tras completar el Desafío de los Siete Mares en Japón.

“8 años de mi vida nos tomaron estos 7 mares, mi familia que en estos años perdió 3 personas, mi equipo, auspiciadores y ustedes los hicieron posibles. Espero sientan este logro propio, porque ustedes son el corazón del propósito, todos aquellos que aún creen y arriesgan, que empiezan de nuevo y de cero, sueñen en grande porque ya aprendieron, al igual que yo, que lo imposible solo toma un poco más de tiempo”, concluyó la deportista de aguas gélidas luego de concretar una hazaña en el deporte extremo.