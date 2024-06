Reconocido actor asegura que le negaron el rol de Superman por ser gay: “Parecía que yo era la elección del director para el papel”

El actor Matt Bomer reveló que perdió la oportunidad de interpretar a Superman en una película debido a su orientación sexual.

En una reciente entrevista en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, el estadounidense compartió que en el año 2000 estuvo muy cerca de protagonizar una versión del icónico superhéroe que nunca llegó a realizarse.

Bomer, conocido por su trabajo en White Collar y Doom Patrol, explicó que había firmado un contrato con Warner Bros. para protagonizar una trilogía de películas de Superman, basadas en un guion de J.J. Abrams titulado Superman: Flyby. Sin embargo, a pesar de haber pasado por un extenso proceso de audición, nunca fue elegido para el papel.

“Participé en una audición masiva para Superman, que se convirtió en una experiencia de un mes, audicionando una y otra vez”, comentó el actor. “Parecía que yo era la elección del director para el papel”, agregó. Según el actor, su orientación sexual pudo haber sido un factor determinante en la decisión final. “Esa era una época en la industria cuando algo como eso aún podía utilizarse en tu contra”, señaló.

Bomer no hizo pública su homosexualidad hasta 2012, pero insinuó que su orientación pudo haber influido en el casting. “Sí, esa es mi comprensión”, respondió cuando se le preguntó si su sexualidad afectó su oportunidad de interpretar a Superman. “Cómo, por qué y quién me echó de la película, no lo sé”, sumó.