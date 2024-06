Mario Sánchez afronta denuncias en su contra por “caso árbitros” en Tercera División: “Dicen que pago 600 mil pesos a mis regalones, eso es imposible”

Este jueves, Los Tenores de ADN dialogaron con Mario Sánchez, encargado de los arbitrajes este año en la Tercera División A y B, quien el mes pasado fue denunciado por supuestas irregularidades con las designaciones referiles de la categoría.

A raíz de esta denuncia, se suspendió la fecha 7 de la Tercera A y la fecha 8 de la Tercera B. Además, Sánchez fue despedido de su cargo.

De entrada, Mario Sánchez aclaró que “esto no tiene nada que ver con los arbitrajes, tiene ver conmigo, acá hay una persecución orquestada por Claudio Fuenzalida (de la empresa “100% Árbitros”) y se coludió con Roberto Tobar (presidente de la Comisión Arbitral de la ANFP)”.

En esa línea, señaló que ya está al tanto de quien hizo la denuncia en su contra. “El denunciante que estaba en las sombras se llama Ignacio Céspedes y es árbitro de la empresa de Claudio Fuenzalida”, aseguró.

También abordó cada una de las acusaciones. En el caso de las supuestas irregularidades con las designaciones referiles, indicó: “Dicen que para las designaciones yo tengo a mis regalones… Si mis regalones van a ser siempre los que arbitran bien, pero nunca le daría 4-5 partidos a un árbitro para un solo fin de semana. El máximo son dos partidos por fin de semana. Un árbitro puede dirigir una fecha y repetirse el día siguiente”.

“Denunciaron que yo le pagaba 600 mil pesos a los regalones. Eso es imposible. Lo máximo que pagamos es 340 mil pesos al mes, esos datos los puedo mostrar, los tienen mis asesores”, agregó.

Sobre la acusación de que los árbitros de la categoría no emiten boletas de honorarios y reciben pagos “en negro”, Mario Sánchez mencionó: “En el fútbol de Tercera División no se boletea, pero nosotros estábamos de acuerdo en que los árbitros tenían que boletear. A ellos se les pagaba según sus partidos y hay una escala: $63.000 para el árbitro, $36.000 para el asistente y $36.000 para el cuarto árbitro. El pago proviene de la ANFA. Y en mi caso, me pagaban con boleta de honorarios”.

Y respecto a que realizaba charlas y certificaciones en estado de ebriedad, negó rotundamente esta acusación. “En un nacional, en Castro, estuve en el hotel con los dirigentes y mis alumnos. El régimen era desayuno a las 9 de la mañana, charla a las 10, luego la retroalimentación de los partidos, almuerzo y en la tarde mostraba los videos para los partidos. Todos los días fue igual. No podría haber llegado con alcohol”, completó.

