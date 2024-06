La Contadora de los influencers nos presentó su libro para mejorar las finanzas del hogar: “El estilo de vida nos puede pasar la cuenta”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar sobre educación financiera junto a la Contadora de los influencers, Aurora Sepúlveda, quien nos presentó su primer libro Ordena las finanzas de tu casa y sé feliz.

“Una de las metas de este libro es que, primero, lleguemos más aliviados a fin de mes y eso es un gran desafío de cómo administramos el dinero, aunque sea un ingreso bajo”, comentó la profesional financiera al inicio de la conversación.

En esa misma línea, Sepúlveda mencionó que uno de los puntos que aborda en Ordena las finanzas de tu casa y sé feliz es el tema de los gastos hormiga. Así, ejemplificó que ella tiene ciertos trucos para no dejar que cosas como comprarse un “cafecito” en el día a día genere un impacto significativo en el bolsillo. “Yo lo tengo considerado dentro de mi presupuesto y digo ‘ya, esto es lo que puedo gastar’”, aseguró.

La Contadora de los influencers y sus tips financieros

La autora de Ordena las finanzas de tu casa y sé feliz mencionó que también emplea otras técnicas, como darle mesadas a sus hijos para que ellos también aprendan a ahorrar.

“Ya no hay pataletas y mi hijo mayor se ha dado cuenta que si él se gasta la plata en una bebida que al final sale costosa, después no va a tener el ahorro para que después se compre el álbum que tanto añora”, explicó.

De ese mismo modo, Aurora Sepúlveda destacó que su libro es de carácter interactivo ya que invita a los lectores tomen nota de sus gastos. “La mente nos engaña, porque uno tiene el sueldo y sabe cómo lo va a gastar, pero después la realidad de la cuenta bancaria y que estamos usando la línea de crédito nos pasa la cuenta”, dijo.

El problema del estilo de la vida

Por otra parte, la contadora habló sobre la importancia de capitalizar el dinero que uno recibe. “Yo tengo muchas conocidas a través de redes sociales que sí les va muy bien económicamente, pero no están capitalizadas”, aseguró.

“Entonces, yo digo ‘por qué me están gastando tanta plata en viajes y cosas así y no me están capitalizando”, cuestionó.

Así, la contadora y escritora dijo que “el estilo de vida nos puede llevar a que después nos pase la cuenta… nadie piensa que esto nos va a llevar a la cuenta de la edad”.