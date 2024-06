“Estamos viviendo un calendario como los equipos top”: Rodrigo “Yoyo” Fernández aguarda por los test match de los Cóndores

Santiago

Este miércoles, Rodrigo “Yoyo” Fernández y Diego Escobar, dos de los integrantes de los Cóndores, la selección chilena de rugby, participaron de la presentación en la cual se extendió la alianza del equipo con Banco de Chile.

Todo en respaldo al desempeño del cuadro nacional que hizo historia al debutar en un Mundial de la especialidad, tras el cual 11 jugadores nacionales emigraron a ligas de Europa y Norteamérica.

“Fue una experiencia muy enriquecedora como jugador. Llegué tres meses tarde porque estábamos en el Mundial, era bastante desafiante, pero estoy muy contento con todo lo aprendido, creo que es una experiencia que todo jugador debe pasar por su carrera. Lo disfruté un montón, conocí lugares muy lindos, aprendí mucho de mí como persona como también del rugby y, además, salir campeones fue un broche de oro para una temporada bastante difícil”, aludió al respecto Rodrigo “Yoyo” Fernández, que se coronó en la Serie A Elite de Italia con el Petarca Rugby de Padua.

En tanto, Diego Escobar comenzará a jugar desde fines de julio en Racing 92, club que compite en el Top 14, la máxima categoría de este deporte en Francia, una de las ligas más competitivas del planeta. “La verdad es que estoy muy nervioso de irme a vivir solo a un país, del cual no hablo el idioma. Estuve 15 días en enero y el idioma fue una barrera difícil, pero creo que estas oportunidades que se presentan en la vida están para tomarlas y aprovecharlas a concho. Estoy más que dispuesto a pasarla mal un rato, porque, como se dice en el equipo, si no se sufre no se quiere”, expresó.

Los test match de Los Cóndores

Tras el mundial, el elenco nacional adquirió prestigio y, de cara a la Copa de Naciones de 2026 y las clasificatorias para Australia 2027, disputarán tres amistosos en la ventana internacional de julio.

El primer juego será el 6 de julio, ante Hong Kong, en Talca. Una semana después se medirán contra Bélgica en Viña del Mar y el 20 de julio, en el Estadio Nacional, jugarán ante la poderosa Escocia.

“Ha sido un año distinto, algunos han estado afuera y estamos viviendo un calendario como los equipos top, que se juntan solamente un par de semanas antes para los partidos. La preparación ha sido un poco distinta, con cada jugador haciéndolo de manera diversa. Esperamos traer nuestra experiencia en el extranjero a Los Cóndores”, reconoció Rodrigo “Yoyo” Fernández, sintetizando la alegría de tener nuevos desafíos con los Cóndores.