Ante intensas lluvias: Municipalidad de Santiago decreta cierre de parques O’Higgins y de Los Reyes

La jornada de este miércoles, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, decretó el cierre del Parque O’Higgins y del Parque de Los Reyes, debido al riesgo de la caída de árboles producto de las intensas lluvias pronosticadas para la Región Metropolitana.

De esta forma, tras una reunión de Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizado para definir el funcionamiento del municipio frente a este “histórico” sistema frontal, la jefa comunal también anunció la preparación del centro comunitario Carol Urzúa como posible albergue.

“La idea de esta instancia es articular un trabajo conjunto, coordinado y ordenado para disponer de los recursos municipales y actuar para ayudar a nuestros vecinos y vecinas que se vean afectados producto del frente de mal tiempo que afectará nuestra ciudad”, indicó la alcaldesa Hassler.

En esa línea, agregó que la Municipalidad de Santiago reforzará la respuesta en todos los canales de comunicación municipales, para que la comunidad pueda efectuar alertas respecto a la afectación que cause la lluvia. Además, se dispuso de maquinaria para atender a los vecinos.

La alcaldía también hizo un llamado a la población a no saturar los sistemas eléctricos de las viviendas, a despejar las hojas de los sumideros y no salir de las casas de no ser necesario. También se establecieron varias canales de comunicación para dar cuenta de alguna emergencia.

Números y canales de comunicación ante emergencias:

Desde el municipio informaron que los afectados se podrán comunicar mediante el fono Aló Santiago 800 20 30 11 y el número de emergencia 1406. Además, de los correos electrónicos centralemergencia@munistgo.cl y aseo@munistgo.cl (redes sociales del municipio) y el link https://serviciosweb.munistgo.cl/alumbrado/ para emergencias en el alumbrado público.