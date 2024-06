Víctor Dávila, la nueva carta de gol de Chile que recibió un regalo de Alexis Sánchez y luego se lo robaron

En su último amistoso antes de la Copa América, Chile derrotó 3-0 a Paraguay en el Estadio Nacional y una de las grandes figuras del partido fue Víctor Dávila.

El delantero del CSKA Moscú se lució con dos anotaciones antes los paraguayos y demostró que es una nueva carta de gol para La Roja. Ya lleva tres tantos en tres duelos jugados por nuestro país desde que llegó Ricardo Gareca.

El ex Huachipato atraviesa por un buen momento en La Roja y uno que debe estar orgulloso de su rendimiento es Alexis Sánchez, con quien tiene una particular historia.

En 2015, cuando Dávila era un joven sparring que entrenaba con el plantel de Chile, se presentó a una práctica con los zapatos rotos. Sánchez se dio cuenta de esto y le regaló un par de botines nuevos.

“Alexis me vio con los zapatos rotos, se me acercó y me regaló un par. Ya llegará el momento para usarlos. Están guardados en el camarín del primer equipo de Huachipato y cuando los use ojalá me salga un golcito”, señaló Víctor Dávila en diálogo con Las Últimas Noticias en 2015.

Sin embargo, el delantero sufrió el robo de estos zapatos meses después de haberlos recibido. En noviembre de ese mismo año, delincuentes ingresaron a las bodegas del estadio de Huachipato y se llevaron varios elementos deportivos, entre ellos, los botines que le dio Alexis Sánchez.

Pero a las pocas semanas, la PDI logró recuperar los zapatos de Dávila y también el resto de la indumentaria que robaron los antisociales.