Sernac oficia a laboratorio por no informar problemas en gotas para los ojos rojos

Fue el miércoles pasado cuando el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) notificó el retiro del mercado de los productos Clarimir solución oftalmológica 0,012% y Clarimir F solución oftalmológica, luego de que se constatara la presencia de una impureza desconocida en un porcentaje mayor al aceptado.

Debido a lo anterior, desde el Sernac informaron que el Laboratorio Andrómaco -fabricante de estas gotas oftalmológicas- olvidó notificar al Servicio sobre los posibles riesgos “no previstos oportunamente”, como lo indica el artículo 46 de la Ley del Consumidor.

Asimismo, indicaron que intentaron contactar sin éxito a Andrómaco durante la segunda semana de junio, de modo que decidieron oficiar y exigir a la empresa una respuesta inmediata para que los consumidores hagan valer su derecho a restitución por los productos adquiridos con alerta vigente.

Finalmente, desde el Sernac afirmaron que no es primera vez que el Laboratorio no informa oportunamente una alerta de seguridad de productos, por lo que no descartaron tomar otras acciones de carácter legal.