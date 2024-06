Russell Crowe reconoció que no se siente del todo cómodo con la realización de “Gladiador 2″

Hace ya un largo tiempo venimos hablando de Gladiador 2, una esperada película que removió a la comunidad cinéfila tras su anuncio, ya que se trata de la secuela directa de un verdadero clásico.

El filme original fue estrenado en el 2000 y hasta el día de hoy se mantiene con un alto nivel de popularidad y vigencia. Tal como sucede en este tipo de éxitos, sus protagonistas, tanto detrás como frente a las cámaras, se hicieron un gran nombre en la industria.

Así, al momento de anunciar la realización de una segunda entrega, el hype aumentó cuando se confirmó la participación de algunos nombres ya conocidos y que participaron previamente, aunque esta vez regresan con nuevos roles.

Hay que recordar que la nueva cinta será protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan y Connie Nielsen, entre otros. Respecto a los retornos, destaca que Ridley Scott vuelve como director.

Bien se sabe que el final de Gladiador nos priva de cualquier posibilidad de ver a nuevamente a Russell Crowe como Máximo Décimo Meridio, a menos que sea con algún flashback o algo similar.

Pero lo cierto es que el actor está fuertemente ligado a la historia, independientemente de que no forma parte de la secuela. Y es por eso que tiene mucho que decir al respecto.

Sin embargo, las recientes palabras del intérprete no fueron del todo positivas y generaron cierto debate e incomodidad en torno a la producción de la nueva película.

No está del todo conforme

En una conversación para el podcast Kyle Meredith With, Crowe reconoció que no está muy conforme con Gladiador 2 e incluso llegó a decir que no está cómo por el hecho de que crearan una nueva historia.

“Me siento un poco incómodo con el hecho de que estén haciendo otra película, porque, claro, estoy muerto y no tengo voz ni voto en lo que se hace”, comenzó diciendo sobre el tema.

“Hay un par de cosas que he escuchado y me dicen: ‘no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular’. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta”, cuestionó.

De igual manera, apuntó que “de una manera curiosa, reflexiono: la edad que tenía cuando hice esa película y todas las cosas que vinieron después, las puertas que esa película me abrió a mí”.

“Esto es siendo puramente honesto: hay definitivamente un toque de melancolía, un toque de celos”, reconoció Russell luego de dejar mu clara su posición respecto a Gladiador 2.