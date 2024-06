Mario Desbordes responde a querella anuncia por INDH por tráfico de influencias: “Esto tiene un notorio cariz electoral”

En medio de las recientes controversias desatadas por la filtración de conversaciones que sugieren un presunto caso de tráfico de influencias, Mario Desbordes, exministro de Defensa, respondió a la querella anunciada en por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra quienes resulten responsables.

En declaraciones a ADN, el militante de Renovación Nacional expresó su tranquilidad frente a las acusaciones y destacó el contexto político en el que se encuentran inmersas estas acciones.

“Yo creo que la cronología de estos hechos habla por sí sola. Estoy de candidato contra una alcaldesa comunista, estoy ganando las encuestas, y la Fiscalía de la fiscal Chong filtra un informe que tiene hace más de un año en sus manos, a Ciper. Ciper le da un cariz sospechoso a algo que no lo es porque no hay ningún ilícito respecto de mi actuación”, expresó el exsecretario de Estado.

El exministro continuó explicando: “Inmediatamente, el INDH se querella, en una querella que sale del marco de sus facultades y que tiene que ser rechazada porque no tiene legitimidad activa, no corresponde que se querella por este tipo de cosas, pero igual lo hace. Entonces, cuando uno suma 1 más 1 más 1 más 1, la verdad que el resultado es bastante evidente”.

Desbordes, quien se encuentra en plena campaña electoral como candidato, agregó: “Esto tiene un notorio cariz electoral, pero yo estoy muy tranquilo y me alegro que se haya designado a una fiscal regional para que investigue esto porque va a quedar en evidencia rápidamente que no hay ningún ilícito, no hay ninguna falta, ninguna infracción, ni ninguna cosa reprochable respecto de mi actuación en este caso del nombramiento de algunas autoridades”.

En relación a las conversaciones que lo vinculan con el exmagistrado Juan Antonio Poblete, Desbordes subrayó: “Yo intervine y está muy claro en la transcripción de la PDI, solo cuando correspondía a la intervención política, no hice nada respecto al Poder Judicial ni ninguna otra instancia”.

Querella sin nombre

Finalmente, Desbordes señaló: “Estoy muy tranquilo y bueno, me imagino que habrá otras acciones más vinculadas también a los mismos sectores. Esta es parte de las campañas cuando el PC está empeñado en defender la más importante de las elecciones para ellos y donde tienen un municipio con más de 2.000 operadores políticos contratados en los últimos 3 años, todos vinculados a ese partido”.

Cabe señalar que desde el INDH aclararon a ADN.cl que la querella anunciada no es nominativa, es decir, es contra aquellos que resulten responsables, no contra personas directas. “Es una querella contra quienes resulten responsables del delito de tráfico de influencias, y el contexto fue justamente en el marco de la querella por la operación topógrafo (...) Y no va dirigida en contra de nadie en particular, sino en contra de todas las personas que resulten responsables como autores, como cómplices, encubridores y todas las figuras de autorías del Código Penal”, “, explicó la consejera Constanza Valdés.