Santiago

Este lunes se oficializó la clasificación de Karen Roco como la segunda representante nacional del canotaje en la categoría C1 200 de los Juegos Olímpicos de París 2024, situación que tomó con calma a la oriunda de Constitución.

“Ha sido una locura. Clasifiqué en Sarasota en abril, pero era el cupo país, clasificó la otra embarcación y había un single aún porque había tres cupos ganados en el canotaje. Hicimos un control interno en Curauma el 14 de mayo, recién ahora se hizo oficial, pero desde entonces sabía que estaba clasificada”, reconoció en diálogo con ADN TOP KIA, destacando el hecho de buscar una revancha respecto a lo hecho, junto a María José Mailliard, en Tokio 2020.

“Estoy super contenta de ir a mis segundos Juegos Olímpicos. Esta vez no va a ser como la vez anterior, con el coronavirus, y ahora se va a disfrutar más aún, además de haber clasificado individualmente. Es una motivación extra para mi carrera deportiva”, remarcó Karen Roco, que valoró los esfuerzos que hizo para conseguir el cupo en individuales luego de perder la clasificación en las duplas.

“Me costó demasiado, cambié de entrenador y ahora es Jonnathan Tafra. Fue puro corazón. No teníamos recursos, con mis compañeros hacíamos una “vaquita” para echarle bencina a la lancha y que nos pudiera seguir el entrenador. No tiene sueldo, lo hace por amor al deporte, fue olímpico en 2004. Ha costado mucho porque no hemos tenido mucho apoyo ni financiamiento, en regiones además. Así y todo logramos la clasificación en Estados Unidos. La preparación ha sido a puro corazón y disciplina, hemos aguantado el proceso y seguimos en la lucha para buscar recursos”, recalcó la deportista de 37 años, que ahora busca respaldo para finiquitar su preparación olímpica.

“He tenido muchas reuniones para ver la planificación y salir fuera del país lo antes posible. Chile es súper helado para entrenar, los ríos crecen y queremos salir lo antes posible. Vengo enviando esta propuesta hace rato”, concluyó quien sueña con lograr una final olímpica en el C1 200 de París 2024.