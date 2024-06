Claudio Bravo entrega detalles sobre la molestia que le impidió seguir jugando ante Paraguay: “Salí por precaución”

Claudio Bravo se pronunció tras el triunfo 3-0 de Chile sobre Paraguay y una de las cosas que más destacó fue el regreso de La Roja al Estadio Nacional, recinto que estuvo repleto para este último amistoso del combinado nacional antes de la Copa América.

“Es positivo el hecho de volver al Estadio Nacional, era algo que la selección necesitaba, jugar en su casa, con la sensación de pertenencia, eso nos hacía mucha falta”, señaló el arquero luego del partido.

Respecto a la victoria ante los paraguayos, mencionó que “hicimos un partido muy serio, es parte de lo que hemos demostrado en nuestros últimos encuentros. Creo que la gente se vuelve a reencantar con la selección, esa es la línea a seguir”.

Además, el portero de 41 años se refirió a la molestia que sufrió durante el primer tiempo, por la cual tuvo que ser reemplazado por Gabrial Arias antes de que iniciara la segunda mitad. “En la primera pelota que despejé, se me cruzó el delantero rival, le di una patada al momento de despejar, eso me provocó una molestia en la zona lateral de la rodilla, pero no es para preocuparse. Salí por precaución. Ya mañana veremos”, indicó.

Por último, Claudio Bravo reconoció que en La Roja están ilusionados con lo que pueden hacer en la Copa América. “Es lógico que esto nos genera ilusión, este es el camino a seguir, hay que retomar las buenas sensaciones, como las que tuvimos hoy al jugar en casa con el estadio lleno. Es un impulso ganar para lo que se nos viene”, concluyó.