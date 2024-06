Veranito de San Juan: qué es y qué tan real ha sido durante los últimos años en Chile

En vista de la inminente llegada del invierno, que ocurrirá dentro de poco, existe una creencia popular que apunta a que en las jornadas previas o posteriores a la celebración de San Juan, la temperatura es más alta de lo normal.

Se trata del veranito de San Juan, el cual coincide con la conmemoración de San Juan, que de acuerdo con el calendario sucede el 24 de junio de todos los años.

Ya sea un mito o una realidad, esta creencia popular se acentúa en los países de Latinoamérica, especialmente en los del cono sur, como en Chile o Argentina.

El veranito de San Juan: ¿Qué es?

En concreto, el veranito de San Juan corresponde a una creencia con respecto al tiempo, en donde se registran condiciones atípicas para un mes invernal.

De tal forma, en las jornadas previas o posteriores al 24 de junio las temperaturas alcanzan valores más altos de lo habitual para la estación de invierno en los países del hemisferio sur del continente.

¿Qué tan cierto es el veranito de San Juan?

De acuerdo a un análisis de Meteored, tras estudiar las temperaturas medias diarias en los meses de junio y julio desde el 1961 al 2023, se registraron anomalías positivas (que hubo un calentamiento) en el 50% de las veces mientras ocurría el “veranito de San Juan”

Si bien, en la mitad de los años contabilizados se registraron temperaturas más elevadas de lo habitual, esto no significaría algo concreto como para catalogar al veranito de San Juan como un hecho.

Sumado a lo anterior, se analizó con el Signal to Noise Ratio el promedio de temperatura de todos los años con anomalías positivas para los meses de junio y julio. Allí, se identificó que no hay una clara señal alrededor de los días en que ocurre la celebración de San Juan.

De tal manera, se concluyó que el veranito de San Juan no es algo que se pueda identificar mediante los datos debido a que año tras año se relaciona a este fenómeno con cualquier episodio de altas temperaturas en junio o principios de julio. “Como esto no ocurre siempre en las mismas fechas, no hay una señal por sobre el ruido y el veranito no puede identificarse con los datos observados” señala el medio antes citado.