Miau Astral se defendió con todo de denuncia de acoso: “Los hombres han sido muy, muy perversos conmigo”

Miau Astral habló. Y lo hizo en una entrevista exclusiva con Julio César Rodríguez, donde contó su versión frente a la denuncia de acoso que interpuso en su contra Sergio Infante.

El músico asegura que estuvo apenas tres veces con la astróloga, tras conocerse por una aplicación de citas. Un vínculo que, para él, no prosperó, por lo que decidió alejarse.

Esto generó que la tarotista le comenzara a enviar cientos de mensajes. Mails que él mismo viralizó y que lo llevaron a entablar un recurso de protección.

Frente a esto, Consuelo Ulloa, su nombre real, rompió el silencio y manifestó que “han sido semanas muy difíciles, traumáticas”.

Miau Astral y su relación con Sergio Infante

“Estuvimos hablando... empezamos a tener una vinculación afectiva que duró aproximadamente dos meses. No es verdad (lo de las tres citas), nos vimos muchas más veces, y la vinculación fue más veces, fue más de dos veces a mi casa”, aseguró de entrada respecto a Infante.

Y agregó que “nosotros conectamos muchas veces durante el día, me iba a ver en el almuerzo, a la hora de once. Estuvo muy pendiente de mí”.

Sin embargo, después “fue muy ambivalente en la forma en que se relacionó conmigo”, indicando que el sujeto aparecía y desaparecía de su vida, hasta que finalmente cortó la relación de forma violenta.

La tarotista también se refirió a los supuestos correos que habría enviado, bajo seudónimos como el de Gokú Díaz. “No es cierto, no entiendo por qué tendría que hacerme cuenta de terceros para hablar con una persona... yo no he escrito ninguno de esos correos, no me he hecho estos correos falsos”, afirmó.

“No está toda la información revelada. No están todos los correos que él me envió. Los mensajes que él me envió. Yo no voy a revelar ninguna de esa información porque yo respeto la intimidad de esta persona, pero esos correos fueron respondidos ... ¿Como podi estar aduciendo que te están acosando si estay respondiendo las cosas?”, sostuvo.

En medio del diálogo, el animador le consultó también por sus otras relaciones, instante donde la influencer reveló haber sufrido un intento de femicidio. “Yo hablé esa historia cuando me hice conocida en redes sociales, pero fue lo más traumático que he vivido en mi vida y esto (denuncia de su expareja) es lo segundo más traumático que he vivido en mi vida. La verdad es que los hombres han sido muy, muy perversos conmigo”, expresó.

Finalmente, Miau Astral hizo un mea culpa. Y señaló que su error fue exponer su relación con Sergio en sus redes, como lo hizo en un minuto a través de una comentada funa. “Yo creo que lamentablemente las mujeres que exponemos las violencias, siempre salimos para atrás... esto fue una devuelta de mano. Fue un error mío haber sido tan ingenua. No haber sido tan cauta, no haber puesto límites a la intensidad. Es una persona muy intensa, muy de todo o nada. Me hizo una escena de celos porque le dije que un día no quería verlo... yo creo que esto fue una jugada, donde no sé si se han organizado, pero sí esta persona utilizó sus redes para poder lograr esto”, cerró.