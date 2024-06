La sentida despedida de Valber Huerta en su adiós del Toluca

El defensor chileno, Valber Huerta, utilizó sus redes sociales para despedirse del Toluca, club mexicano al que defendió por bastantes años.

Por medio de su cuenta de Instagram, el zaguero nacional le dijo adiós a la escuadra azteca con sentidas palabras para el club y su fanaticada.

“Querida afición y todos quienes representan al Club Deportivo Toluca. Hoy pongo fin a mi etapa como jugador de este equipo”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “fueron dos años y medio que tuve el placer y privilegio de poder vestir esta camiseta. Me voy con la pena de no haber logrado éxitos deportivos, pero con la tranquilidad de haber dejado absolutamente todo y más cada vez que me tocó jugar. Mi compromiso con el club fue total desde el día uno hasta hoy”.

Finalmente, Huerta cerró manifestando: “Agradezco muchísimo a la afición por sus muestras de cariño en todo el tiempo que estuve aquí, por los momentos buenos y no tan buenos, pero por, sobre todo, gracias por ser tan incondicionales cada fin de semana. Espero de corazón que pronto puedan lograr el éxito que tanto se merecen y la tan ansiada 11″.