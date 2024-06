Tras pasos por Universidad de Chile y Deportes Iquique, Lucas Aveldaño emigró a España. En la última temporada, defendió los colores del CE Andratx y por estos días define su futuro en el fútbol, o fuera de las canchas.

En conversación con AS Chile, el ex defensor azul confesó que le gustaría comenzar su carrera como asesor deportivo y fomentar el trabajo en divisiones menores “este nuevo rol es muy importante, porque hay muchos chicos que llegan al fútbol profesional, pero que después desaparecen en uno o dos años del radar. Y la verdad es que es porque esos jóvenes no estaban preparados”, esgrimió.

“Hay muchas cosas atrás que la gente no sabe y no ve. La familia, donde uno se apoya, no entienden mucho lo que es el ambiente del fútbol. Después está tu representante, que quiere que juegues al fútbol, porque obviamente no nos vamos a engañar: ellos están por algo con fines económicos”, complementó el trasandino.

Insistió en que “con el club también es un poco más de lo mismo... Le interesa que jueguen al fútbol y que andes, porque cuando las cosas no funcionan, te dicen ‘búscate otro lugar, porque aquí no tienes sitio’. Mientras nosotros les servimos, nos utilizan, pero cuando no les servimos, la realidad es que se cierran puertas”, dijo.

Su paso por Chile

Vestido de azul y celeste, Aveldaño recordó su estancia en nuestro país: “siempre está la pica entre el argentino y el chileno, pero la verdad es que cuando fui, me sorprendió para bien. Estuve en Santiago y en Iquique, y en ambos sitios me hicieron sentir súper acogido. No me costó adaptarme... Me llevé muy bien con la gente, así que siempre estaré agradecido de Chile, de la U y de Iquique”, reveló.

“No soy de ver partidos, pero siempre miro los resultados. Justamente la U e Iquique habían arrancado con todo, así que estaba pendiente... Cuando yo estuve, la U no pasaba por un buen momento, pero bueno, todo se equilibra y mejora. Cuando aparecen resultados positivos, las cosas son más fáciles de llevar”, complementó.

Cerró asegurando que le gustaría volver al país en algún momento: “Seguramente volveré de vacaciones en algún momento, porque tengo amigos allá. Cuando vaya a Argentina, seguramente me escaparé a Chile”, finalizó.