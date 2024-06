“Le tengo un regalo”: los detalles de la confesión de antiguo crimen de Hugo Bustamante

El pasado sabado 8 de junio, se confirmó el hallazgo de dos cadáveres con una data aproximada de 30 años en la comuna de Villa Alemana. La ubicación de los cuerpos fue revelada por Hugo Bustamante, quien actualmente cumple condena por el asesinato de Ámbar Cornejo en 2020. La confesión de Bustamante fue realizada a la periodista Ivonne Toro, en el marco de una investigación periodística para su libro “La niña Ámbar”.

Ivonne Toro lleva cuatro años investigando las fallas del Estado que permitieron que los caminos de Ámbar Cornejo y Hugo Bustamante se cruzaran. Toro descubrió que Bustamante, además de asesinar a Ámbar Cornejo, también habría matado a una madre y su hijo en 1996, sumadas a Verónica Vásquez y su hijo de 9 años, Eugenio Honorato, que fue encontrado al interior de un tambor en 2005.

El subprefecto Víctor Salazar, jefe de la brigada de homicidios de Valparaíso, encabezó las pericias en el lugar. Las investigaciones fueron motivadas por la información entregada por Gendarmería y personal de prensa, la cual fue corroborada por el Ministerio Público.

“El lugar físico, que se correspondía con su propiedad particular (de Bustamante), ubicado en el área del patio, fue donde ocurrió el descubrimiento hoy por la tarde. De hecho, el sitio donde estaba el pozo, señalado por Bustamante, estaba a una distancia aproximada de 3 a 4 metros de la habitación donde, lamentablemente, falleció Ámbar Cornejo en 2020″, señaló.

“Le tengo un regalo”

La revelación de estos crímenes adicionales comenzó con una serie de entrevistas que Ivonne Toro realizó a Bustamante para su libro “La niña Ámbar”. Durante estas entrevistas, Bustamante confesó haber asesinado a Elena Hinojosa y Eduardo Páez, madre e hijo desaparecidos desde 1996.

Toro detalló que la confesión de Bustamante fue obtenida después que él finalmente respondió a la pregunta sobre si había matado a más personas. “Él calza con todo el perfil de lo que yo leí, de lo que es un psicópata de manual. Solo no me calza que el primer homicidio es el de Eugenio y Verónica cuando él tenía 40 años. Y frente a eso nace la inquietud mía. Le digo a quemarropa: ‘¿Has matado a más personas?’, y me responde: ‘En ninguna parte sale eso’. Y esa no es una respuesta normal”, explicó a CHV.

Luego, Bustamante entregó los nombres incompletos de sus víctimas, los cuales Toro investigó y logró corroborar lo peor: La familia de Hinojosa y Páez confirmó que ambos estaban desaparecidos desde 1996. “ Me dice, ‘le tengo un regalo sobre su pregunta’ me da estos dos nombres, que son de manera incompleta ”, afirmó.

Tras estos hallazgos, Toro confrontó a Bustamante una vez más, pidiéndole la ubicación exacta de los cuerpos. Aunque Bustamante no lo hizo en ese momento, finalmente confesó el jueves pasado, permitiendo a las autoridades localizar los restos.