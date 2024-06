Kathy Salosny se bajó de la lucha por la alcaldía de Algarrobo en medio de complejo estado emocional: “Mi situación es dura”

Hace unos días, Kathy Salosny preocupó a todos sus seguidores en Instagram, al dar cuenta de un complejo estado emocional.

La animadora contó en un video, publicado el 15 de mayo, que “para mí no han sido días fáciles, no voy a contar por qué, porque es muy personal, pero creo que cuando hay situaciones que te estremecen el alma, el corazón, uno tiene que ser humilde y finalmente siempre le pongo luz a las sombras”.

Y agregó que “más allá de las cosas que uno haya logrado, créanme que soy un ser humano que tengo mis reflexiones, mis dolores, mi situación es dura y que me rindo a que la vida te pone pruebas enormes, pruebas de aquellas que eres capaz de soportar aunque sean insoportables”.

El mensaje culminó con un “a todas, a todos nos ha tocado, qué es lo que tengo que aprender. Siempre desde lo más duro, desde lo más triste, desde lo más doloroso, desde lo más horroroso, hay algo que podemos aprender si buscamos esa señal. Y es impresionante cuando uno la encuentra, cómo la vida te recompensa, porque la vida también se encarga de compensar muchas veces y si no lo hace, quiere decir entonces que no has encontrado ese camino. Por lo menos es en lo que yo creo, todos tenemos nuestras historias”.

Kathy Salosny y su adiós a la alcaldía de Algarrobo

Sin embargo, pese a este mensaje algo esperanzador, días después la conductora comunicó que se bajaba de uno de sus proyectos más importantes del último tiempo: su candidatura a alcaldesa de Algarrobo.

Argumentando “motivos personales”, la figura manifestó que “desde mi espacio, seguiré trabajando por el desarrollo de Algarrobo”.

“Agradezco profundamente el apoyo y cariño recibido durante mi breve paso por la carrera electoral, y espero poder contribuir al bienestar de nuestra comuna desde otros ámbitos y espacios”, complementó.

De esta forma, Kathy Salosny declinó ingresar al mundo político, y seguir enfocada en su proyecto gastronómico de Casa Tunquén.