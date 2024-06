Angélica Castro y su radical reflexión tras separarse de Cristián de la Fuente: “Que especulen”

Ha sido hermética y huraña a la hora de hablar del tema. Sin embargo, Angélica Castro se abrió a comentar su separación de Cristián de la Fuente en La Divina Comida.

Es que desde que se viralizó un registro del actor besando a una joven en un bar mexicano, su matrimonio se quebró por completo.

Y pese a que, en algún momento, se habló de una posible reconciliación, finalmente los rostros decidieron seguir cada uno por su lado.

Por eso, en el programa de CHV Nicanor Bravo, uno de los invitados, le preguntó al respecto. Y ella lanzó una radical reflexión.

Angélica Castro y el fin de su matrimonio

Así, la rubia aseguró de entrada que “no soy una persona que voy a hablar temas así o ventilar algo así. Ni en los medios, ni en la prensa, ni a un programa, porque siento que es tan personal”.

Y agregó que “soy una persona que cuando uno vive situaciones de familia complejas, como en este caso una separación, que es doloroso, un proceso importante, hay que saber resguardarlo”.

Luego, apuntó a la prensa rosa. “Siento que si tú eres una persona que trabaja en un programa de farándula, qué te voy a criticar, si ese es tu trabajo, está perfecto”, indicó.

“Si ellos quieren o no especular que estés o no con alguien, que especulen, es muy distinto a que mientan... Para mí lo único que me importa es la Laura, verla enfocada en la universidad y yo súper realizada en lo que estoy”, cerró Angélica Castro, dejando impactados al resto de los comensales.