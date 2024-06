Subhira en la previa de la celebración de sus 33 años de historia musical: “Va a ser un concierto de larga duración con distintas emociones”

Santiago

En un nuevo especial de ADN Te Acompaña, el comunicador, músico y creador Subhira, o Rodrigo Cepeda como es su nombre, entregó detalles de sus 33 años de carrera, los cuales llegan como conmemoración del primer disco lanzado en 1991.

Subhira, quien adoptó su nombre tras la inspiración de Osho y el término “coraje”, ofrecerá un repaso en vivo de su recorrido artístico desde las 19:00 horas en el Teatro del Liceo Manuel de Salas (Irarrázaval 3780, Ñuñoa).

“El camino de encontrarte a ti mismo. Uno tiene la capacidad de mejorarnos física, mental, espiritualmente, nuestra alma, trabajarla para llegar a un punto más alto de iluminación” afirma sobre el significado de su nombre.

Su llegada a la música

“Mientras estudiaba en el colegio, yo ya hacía canciones, estábamos en plena Dictadura, estaba en el activismo político y todo eso, pero yo cuando salí del colegio estudié veterinaria primero” comenzó diciendo.

“Por esos años que estaba en el camino más espiritual, descubrí y vi claro en un contexto de meditación que yo iba a dedicarme a la música y que ese era mi camino” sumó.

Junto con esto, el también líder de Mundo Vivo de ADN, explicó que sus padres no estuvieron de acuerdo con su giro de carrera, sin embargo, al ver la Sociedad de los Poetas Muertos, cambiaron de opinión. Eso fue su punto de partida, para comenzar a estudiar música y “dejar el estudio de los huesos, por el estudio del armonía”.

Creación y pasión del sonido: conexión con la tierra

“En el caso mío fue como una convergencia natural. Siempre fui ecologista, activista, ambientalista, muy respetuoso, inculcado de mi padre y también por genético de la cultura originaria indígena, desde el lado de mi padre tengo una bisabuela aymara, y mi papá fuera muy amante de la cultura mapuche y yo también” complementó el artista sobre la vibración que le produce el ambiente, considerando la World Music.

“Me di cuenta de que lo que me salía de la música era la World Music. Mis primeros discos los pusieron en la New Age” añadió para luego comentar sobre sus sonidos adoptados de pueblos originarios y un posible conflicto de apropiación cultural, “hay un tema sensible ahora uno cuando escucha una música se nota cuando es honesta, o porque decidió hacer eso para algo, que es visto más en otros generos comerciales como el pop.”

“Me apasiona la música árabe, me apasiona la música Celta (...) siento que la música que tiene mucha identidad cultural, es música que es tan primogenea, primaria, que aunque uno no sea árabe, o que no seas negro africano, te toca en alguna fibra” añade el artista.

Concierto en Ñuñoa

Cabe recordar, que en los últimos años el grupo del artista ha estado tocando fuera de Chile, por lo que ha estado alejado de los escenarios de Santiago. Lo anterior, significa reencontrarse con las personas de nicho del músico nacional.

Por esto, el concierto de Subhira recorrerá los temas más queridos de Subhira, de discos como Cahuelmó, Cañi, Travesía, Ciclo, Colores, Quinteto en Santuario Sónico y Transubhiriano.

“Va a ser un concierto de larga duración, con distintas emociones, visuales, hartas sonoridades distintas” dijo en su invitación al público.

Las entradas van desde $6 mil a $12 mil, siendo gratis para menores de 18 años y para estudiantes del Liceo Manuel de Salas. Los tickets los puedes adquirir en PortalTickets.