En una nueva edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con la tenismesista chilena, Paulina Vega, quien recientemente consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras ganar medalla de oro en el Preolímpico de tenis de mesa que se celebró en Lima, Perú.

Respecto a su proceso clasificatorio, la deportista nacional que cosechó tres medallas en los últimos Juegos Panamericanos comentó que: “En Santiago 2023 tuve la posibilidad de clasificar en dobles mixtos y perdimos la semifinal que nos daba la clasificación, pero algo me decía que estaba cerca. Me sentí bien jugando, sabía que mi chance individual estaba vigente y que tenía que jugármela en el Preolímpico de Perú”.

“Tuve bastantes obstáculos en el camino, una factura de muñeca después de los Juegos Panamericanos y me complicó bastante el tema de la coordinación y la fuerza. No tenía la confianza, pero de a poco agarramos de nuevo el hilo de lo que venía haciendo y tenía muchas ganas de clasificar”, añadió.

En esa línea, apuntó que: “En el Preolímpico me volvía a enfrentar contra esta jugadora cubana que me había quitado el cupo en dobles mixtos. Tenía bastantes cosas en contra y todo el mundo decía que era difícil la clasificación, pero sabía que tenía que luchar de principio a fin. El haberme encontrado con ella me dio la pauta de lo que tenía que mejorar”.

Paulina Vega y su tercera participación en los Juegos Olímpicos

Por otro lado, la deportista de 40 años anticipó su tercera actuación olímpica, luego de haber competido en Atenas 2004, y Tokio 2020, donde consiguió el primer triunfo de una tenimesista chilena en la historia de los Juegos Olímpicos.

“Han sido etapas distintas, maduré mucho desde que fue Atenas 2024 a lo que soy ahora. Tuve incluso que aprender de la derrota cuando fue la clasificación a Londres 2012, que la perdí por un punto y eso me dolió mucho. Madurar también era aprender a tomar esas derrotas para poder sacarle provecho a futuro y así ha sido el caso de estas últimas clasificaciones”, indicó.

Sobre su clasificación a París 2024, señaló que: “Tengo que procesarlo un poco. En mi conciencia tengo esa tranquilidad de que jugué muy tranquila, que estaba enfocada en el punto a punto y no en el objetivo final que era clasificar, porque había hecho ya el proceso completo. Sabía que independiente del resultado, ganar o perder, estaba hecha la tarea del día a día”.

Por último, recordó sus últimas participaciones en la cita de los cinco anillos y adelantó: “Crecí y las cosas que en ese momento me tenían con la ansiedad y las ganas, ahora son otras las metas. Quiero más, quiero ganar a jugadoras de mejor ranking y tratar de seguir marcando historia en mi deporte”.