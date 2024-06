Claudio Bravo no descarta la opción de retirarse tras la Copa América 2024: “Todavía no tengo las cosas claras”

Tras una nueva jornada de entrenamientos en Juan Pinto Durán, el portero nacional, Claudio Bravo, abordó su presencia en La Roja de Ricardo Gareca y no descartó la posibilidad de retirarse tras el término de la Copa América 2024, asegurando no le preocupa su futuro tras finalizar su vínculo con Real Betis.

Respecto a la preparación para afrontar el torneo continental, el arquero de 41 años habló este sábado en conferencia y comentó: “Todos los desafíos son importantes y especiales. Si bien por tema de lógica en cuanto a mi edad y en torno a mi futuro, que es algo que tampoco me preocupa, intento disfrutar el día a día y donde me toque estar”.

“Intento aportar con lo que más se pueda dentro del orden de cada cosa. Pero me lo tomo como siempre, como un desafío sumamente importante, con el hecho de querer hacer las cosas lo mejor posible y terminar una etapa magnífica en la selección”, añadió.

En esa línea, Bravo abordó los rumores sobre su futuro. “Todavía no tengo las cosas claras. Si he tenido acercamientos con varios destinos, pero en eso quiero ser inteligente, saber elegir bien si continuar o parar. Creo que eso lo va a determinar el lugar donde toque ir, si es en Chile u otro lugar”, advirtió.

Consultado por un eventual retiro, el golero fue enfático en señalar que: “Están ambas opciones, pero depende de lo que aparezca. Si es algo donde significa moverse muchos kilómetros con mi familia o es un lugar donde las condiciones no sean óptimas, no tiene mucho sentido seguir. Llevo muchos años privilegiando ese tipo de cosas, pero si no las encuentro no pasa nada”.

“A mí no me preocupa en lo absoluto, porque llevo muchos años en esto y creo que ya se va acercando ese momento de poder disfrutar de más cosas. En cuanto al futuro, la verdad es no me preocupa, todo lo contrario. Me siento un privilegiado de lo que me ha tocado vivir”, complementó.

Por último, Claudio Bravo señaló a quién ve como el nuevo líder de La Roja en el proceso de Ricardo Gareca_ “Hay mucha gente grande, que viene haciendo las cosas bien y que por presencia tienen esa facilidad de liderar un grupo. Eso lo va a marcar mucho lo que hagan en sus clubes y dentro de la selección, pero hay gente de sobra que puede llevar esto con mucha facilidad”.

“Tenemos un referente máximo como Alexis (Sánchez), a Mauricio (Isla) que lleva muchos años con nosotros y ni hablar también de las condiciones que tiene Paulo (Díaz), Guillermo (Maripán). Hay mucha gente que tiene esa capacidad de que los demás te puedan seguir y creer”, agregó.