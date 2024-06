Adulta mayor perdida en Limache: Revelan nuevos registros y mejor amiga señaló que “ahí fue donde desapareció”

Casi un mes de angustia vive la familia de María Elcira Contreras, adulta mayor perdida en Limache durante el Día de la Madre.

La mujer festejó con su clan en el Fundo Las Tórtolas. Y, cuando decidió ir al baño mientras estaban en plena comida, nunca más se supo de ella.

Por eso, la búsqueda ha sido intensa en el lugar, secando un canal de regadío cercano e indagando quebradas. Pero nada se ha encontrado.

Debido a esto, los videos que se han podido recuperar de aquel día son clave. Y ahora, las cámaras de seguridad del lugar entregaron dos nuevos registros, que servirían para saber qué pasó con María Elcira.

Los nuevos videos y la teoría de su mejor amiga

Así, las imágenes de un reportaje de TVN muestran a la anciana de 85 años llegando al restorán junto a su familia, tomada del brazo de un joven.

Y luego, en otro registro, se ven los minutos posteriores a su desaparición, donde todo su clan sale a buscarla por los alrededores luego de que no volviera del sanitario.

Frente a estos videos, su mejor amiga, de nombre Lucía Vega, habló con el matinal Mucho Gusto. Y no solo entregó una posible teoría de la pérdida, sino que además defendió a la familia.

“Para ir al baño, normalmente la gente va sola, no va acompañada, porque eso es una situación privada. Por lo tanto, no me gustaría que alguien me acompañara... en ningún caso fue una falta que no la hayan acompañado (la familia), además que el baño estaba al lado”, manifestó.

Y agregó que “cuando ella salió, como no pudo entrar (de regreso) al comedor, salió al exterior. Como no sabía dónde estaba la entrada al restaurante, se encaminó hacia los estacionamientos, pero eso no significa que no haya sabido dónde estaba”.

Lucía expresó que “seguramente alguien le hizo seña de que la iba a ayudar y no fue así, porque ahí fue donde desapareció... Siempre se parte de la base que la persona de edad no tiene el poder de decidir, pero ella era una persona que estaba al día de todo lo que sucedía”.

De esta forma, estos nuevos registros y las suposiciones de sus más cercanos son claves en días donde continúa la búsqueda de María Elcira, la adulta mayor perdida en Limache de la que todavía se desconoce su paradero.