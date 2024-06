Streaming en el Mes del Orgullo: descubre series y películas que celebran a la comunidad LGBTQ+

Remote control and screen - binge watching the favorite TV show / Rainer Puster

Junio es el Mes del Orgullo, fecha que busca visibilizar la realidad que viven las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, queer, intersexuales o agénero, y asexuales o arrománticos, que tiene su nacimiento histórico en los llamados disturbios de Stonewall de 1969, en Nueva York, Estados Unidos.

Bajo ese contexto, las diversas plataformas de streaming existentes cuentan con una amplia gama de contenidos que celebran y dan visibilidad a las personas sexodiversas, colecciones especiales que incluyen series, películas, documentales y más, destacando las voces y experiencias LGBTQ+.

Max

En esa línea, Max, HBO y Cinemax han lanzado una colección especial que celebra el orgullo y la diversidad. Entre las ofertas destacadas se encuentran:

- Gaga Chromatica Ball: Un concierto de Lady Gaga, ícono de la comunidad LGBTQ+.

- The Last of Us: La serie incluye conmovedoras historias LGBTQ+, como la relación entre Bill y Frank.

- And Just Like That: El nuevo capítulo de “Sex and the City” presenta a Miranda explorando una nueva etapa en su vida con Che Díaz, una comediante no binaria.

- Batwoman: Presenta a la primera superheroína abiertamente homosexual, protagonizada por Ruby Rose.

Max también celebra las voces LGBTQ+ latinas con producciones como Felices los 6 y Errante Corazón, que exploran diversas expresiones del amor y la identidad en América Latina.

Netflix

Por su parte, Netflix ofrece una amplia gama de contenidos LGBTQ+

- La Vida Que Querías: Una mujer trans descubre que tiene un hijo biológico.

- Maestro: Una poderosa historia de amor entre Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

- Nyad: La extraordinaria historia de Diana Nyad, nadadora que completó un trayecto de 177 km a los 60 años.

- Outstanding: La Revolución del Humor: Un documental sobre la historia y evolución de los comediantes LGBTQ+.

Además, Netflix presenta clásicos como Sex Education, Ru Paul’s Drag Race y Heartstopper.

MUBI

MUBI dedica su catálogo de junio al cine LGBTQ+, incluyendo:

- Blue Jean: Una exploración de la homofobia en Inglaterra, premiada con un BAFTA.

- Kokomo City: Un vistazo crudo a las vidas de trabajadoras sexuales transgénero negras en Nueva York y Atlanta.

El especial “Un lugar propio: Espacios queer en el cine” celebra la historia del cine queer con títulos como Paris Is Burning y Casa Roshell.