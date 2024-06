Segundo miembro del Tren de Aragua y acusado de secuestro es detenido: había sido puesto en libertad tras pagar fianza

Durante la mañana de este viernes, un segundo miembro del Tren de Aragua que pagaron una millonaria cifra para revocar su prisión preventiva en Los Vilos, fue detenido tras entregarse a Carabineros.

El abogado del imputado, Franco Navarrete, detalló que se reunió con el sujeto para “hacer una entrega de manera pacífica en la cuarta comisaría de Carabineros de Santiago”

“La notificación respecto de su orden se ha dado el día de hoy, en la madrugada, en la guardia de la Cuarta comisaría, donde Carabineros leyó sus derechos y se imprimió la orden de detención”, agregó.

Además, el defensor aseveró que el ciudadano de origen venezolano “se está presentándose de manera voluntaria. Él no tiene conocimiento respecto de los otros imputados y no tiene ninguna versión respecto a los otros imputados porque no los conoce”.