Revelan millonaria oferta que prepara Liverpool para quedarse con Darío Osorio tras su gran temporada en Dinamarca

Darío Osorio llamó la atención de un gigante de Europa después de su gran primera temporada en Dinamarca, donde anotó ocho goles y se coronó campeón de la Superliga danesa con el FC Midtjylland.

Desde Inglaterra, el Liverpool puso sus ojos en el joven delantero chileno y este interés podría formalizarse en una importante propuesta por parte del elenco que viene de terminar tercero en la Premier League.

Según reveló La Tercera, el club inglés prepara una oferta de entre 8 y 10 millones de dólares para quedarse con un porcentaje mayoritario del pase del atacante nacional.

Por su parte, el subdirector deportivo del FC Midtjylland, Ove Pedersen, prefirió no entrar en detalles respecto a este ofrecimiento del Liverpool por Darío Osorio. “Comprenderán que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, no es esta la forma en que trabajamos”, señaló al diario citado.

“Solo le puedo decir que Darío Osorio es un gran jugador y ha hecho una gran temporada”, agregó Pedersen sobre la buena campaña que tuvo el chileno en su primer año en el fútbol danés.