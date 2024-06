Quería saber: El regreso musical de Silvio Rodríguez

Once canciones creadas entre 2015 y 2020 componen el esperado nuevo disco del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

El álbum, estrenado en plataformas digitales este viernes 7 de junio, se titula “Quería saber” y es la vigésimo segunda producción en la carrera del músico desde “Días y flores”, publicado hace casi 50 años.

En su sitio oficial https://www.zurrondelaprendiz.com/ el trovador cubano compartió algunas palabras sobre este nuevo lanzamiento: “Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser Canciones del siglo XXI (menos una). Después pensé en Después. Por último, me he decidido por Quería saber. Aunque quizá debería llamarse Quiero saber, porque eso es lo que me mueve”.

Dentro de esta colección destaca “Por no botar el sofá”, un tema que lleva como subtítulo “Canción editorial” y en el cual su hija Malva Rodríguez canta en los coros.

Para sus seguidores más informados, se trata de una canción conocida por algunas interpretaciones en vivo, pero que desde ahora cuenta con esta versión grabada en los Estudios Ojalá de La Habana. “Las canté en muchos conciertos de barrio. Y creo que son como este joven y maltrecho siglo, al que espero que un buen día le crezcan las alas”, comentó Silvio Rodríguez sobre un tema donde se denuncian las migraciones y también refiere a “las hogueras de la homofobia”.

Acompañando sus nuevas letras asoma algún epígrafe de Fidel Castro para la canción “La cuota diaria” (“Todos pagamos nuestra cuota diaria de humillación”), o bien una autocita en el caso de “Ángel ciego” (“La ciudad se derrumba y yo cantando”).

Hay un par de dedicatorias. A su nieto Diego (“Nuestro después”), a quien ya había dedicado el disco “Cita con ángeles” cuya edición coincidió con su nacimiento en 2003, y también al fallecido médico cubano Fernando Núñez de Villavicencio.

Este recuerdo viene junto al tema “De pronto la tatagua”. Considerado un adelantado en siquiatría y bioética, Núñez de Villavicencio integró la primera generación de médicos tras el triunfo de la Revolución cubana y destacó al innovar usando la música de la Nueva Trova en sus sesiones de psicoterapia.

En declaraciones a EFE, a propósito de este nuevo disco, Silvio Rodríguez reconoce que frente a quienes hablan “de una realidad soñada como si fuese real” –tal como canta en “Viene la cosa”- él prefiere seguir viendo a Cuba “como ha sido y como es. Es una ventaja que dan los años, soy capaz de convivir dentro de un espectro de opiniones muy abierto, siempre que se considere también la mía, por supuesto. Sólo espero que nuestro futuro, el futuro de la Cuba de José Martí, no quede en el bolsillo del gobierno norteamericano”.

Sobre la posibilidad de salir de gira, aún se desconoce cuáles son los planes inmediatos del autor de clásicos como “Ojalá” y “Unicornio”, sin embargo se muestra entusiasmado por la experiencia de tocar en distintos barrios de La Habana y de otras localidades de la isla. “Es de las cosas más hermosas que me han pasado. Durante la pandemia pude descubrir muchas cosas que había ido postergando”, comentó.

La última visita de Silvio Rodríguez a Chile fue en octubre de 2018, cuando ofreció tres presentaciones en Santiago (Movistar Arena), además de conciertos en Viña del Mar y Concepción.