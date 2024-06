Pablo Quintanilla finaliza entre los 10 mejores del Desafío Ruta 40

Santiago

Durante esta semana, en Argentina, se desarrolló la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, el llamado Desafío Ruta 40, donde dos pilotos nacionales tuvieron actividad.

Quien tuvo un mejor resultado fue Pablo Quintanilla, que finalizó en el sexto puesto de la clasificación general, con un tiempo total de 18 horas, 32 minutos y 32 segundos, a 23 minutos y 55 segundos del ganador del evento, su compañero de equipo, el estadounidense Ricky Brabec.

“Fue una carrera dura, larga y fría, y un poco diferente a la del año pasado. Este año tuvimos menos desierto y fue más estilo WRC (Mundial de Rally). No es el resultado que esperaba, pero fue una carrera importante para encontrar la dirección de trabajo con la configuración de la moto. Estoy contento de terminar una carrera más y estoy muy motivado para prepararme para el Dakar 2025, que es mi gran meta”, aseguró “Quintafondo”.

En tanto, el otro nacional candidato a ganar el Desafío Ruta 40, José Ignacio Cornejo, se estrenó con Hero MotoSports y llegó en el puesto 12 de la clasificación general, a 1 hora, 20 minutos y 39 segundos del vencedor.

“Sabíamos que podía haber algunas complicaciones. Me hubiese gustado haber tenido un resultado mejor, ya que el equipo me ha recibido muy bien y han estado trabajando muy duro para que yo me adapte rápido a la moto, pero no se pudo pese a todo el esfuerzo que hicimos”, recalcó el iquiqueño.

También hay que destacar a John Medina (KTM), que ganó la categoría Rally3 para los pilotos amateur, consiguiendo el puesto 20 en la clasificación general, con 24 horas, 15 minutos y 7 segundos, siendo el mejor resultado del maduro piloto en una fecha mundialista.

El cierre de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Rally Cross Country será entre el 5 y 11 de octubre, en el Rally de Marruecos.