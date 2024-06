El anhelo del referente azul, Luis Musrri: “Hasta iría a barrer a la U”

El 22 de septiembre del 2016, no es un día cualquiera para Luis Musrri. El ex capitán e ídolo de los azules era oficializado como DT de la Universidad de Chile, en dupla con Víctor Hugo Castañeda.

Tras el traumático paso de Sebastián Beccacece por la banca laica, el ex volante asumía el desafío de tomar las riendas del equipo de sus amores: “con la cabeza más fría, pienso que no era mi momento para llegar a la U”, partió diciendo en conversación con La Magia Azul.

“Cometí un error, porque al final fui como ayudante de Víctor Hugo, no tenía muchas decisiones qué tomar. Hermoso volver al estadio, que la gente te apoye, pero en lo netamente profesional, para mí, no fue bueno”, complementó el adiestrador.

“Pongamos en contexto, que en ese momento estaba en Deportes La Serena y mi carrera como entrenador estaba renaciendo y habíamos armado un equipo bueno, tenía a Jaime García como ayudante y claro, cometo un error, pero es imposible decirle que no a la U”, sostuvo Musrri.

“A la U iría hasta a barrer”

Pese a no mirar con mucho cariño el pasado, Musrri reveló que nunca tuvo problemas con Castañeda en la dupla técnica: “no tuve problemas con Víctor Hugo, para nada. Sí, las decisiones pasaban por él, quizás pude tener mayor protagonismo, pero me arrepiento de eso. Si hubiese esperado me llamaban a mí, el que estaba dirigiendo era yo. Es como raro”, dijo.

“A mí me afectó mucho lo que me pasó en la U. Hay un antes y un después en mi carrera como entrenador. Si me llaman de nuevo para ser ayudante de alguien, voy, es una cosa que para mí, la U es lo más grande que hay, hasta iría a barrer a la U”, finalizó Luis Musrri.

Tras su paso por la Universidad de Chile, el ex volante dirigió a San Marcos de Arica, Deportes Iquique, Independiente de Cauquenes y luego otra vez a los “Dragones Celestes” y por el SAU.