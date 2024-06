Ñuñoa le dice adiós a scooters eléctricos tras denuncias de la comunidad

La Municipalidad de Ñuñoa decidió no renovar el permiso de operación de la empresa de alquiler de scooters eléctricos Whoosh Spa Chile, tras múltiples denuncias de vecinos y la falta de condiciones de seguridad adecuadas para el funcionamiento del servicio.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la casa comunal informó: “Con motivo de las denuncias realizadas por nuestra comunidad, y debido a que no se lograron las condiciones de seguridad para el óptimo funcionamiento del servicio de scooter eléctrico de alquiler, la Municipalidad de Ñuñoa determinó no renovar el permiso de la empresa Whoosh Spa Chile”.

“De esta forma, la empresa deberá retirar de la vía pública, antes del viernes 7 de junio, la totalidad de los aparatos presentes en la comuna”, indicaron.

Para considerar una futura reactivación del servicio, la municipalidad solicitó a Whoosh Spa Chile cumplir con varias condiciones. Entre ellas, se destaca la implementación de un sistema de registro que permita identificar a los usuarios mediante cédula de identidad o Tarjeta Vecino Comunal, así como la presentación de una querella contra los responsables de la venta de cuentas fraudulentas.

Además, se exige un informe sobre las medidas tomadas respecto al mal uso de las cuentas por parte de menores de edad, la aplicación de zonas de tránsito de velocidad reducida (máximo 15 km/h) en áreas de alto tráfico peatonal, y la presencia de monitores en terreno para educar a los usuarios sobre el correcto uso del servicio.

“La Municipalidad de Ñuñoa siempre ha estado comprometida con la innovación y valora las soluciones que facilitan un transporte eficiente y ecológico. Sin embargo, los desplazamientos deben realizarse de manera segura y responsable, y mientras ello no sea garantizado, Whoosh y cualquier servicio de scooter de alquiler no podrá operar en la comuna”, concluye el comunicado.