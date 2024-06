Experta en educación y el uso de teléfonos: “Hay que prohibir los celulares en todas las jornadas escolares y colegios”.

Carolina Pérez, máster en educación, conversó con La Prueba de ADN para referirse al uso de los celulares en las salas de clase, un tema que siempre ha dado de qué hablar en el ambiente escolar.

Toda esta discusión vuelve a la palestra luego de que se planteara en un proyecto de ley. Asimismo, se pone especial énfasis en la disyuntiva, por cómo debería proseguir, si prohibirse al completo o simplemente regular.

Como primer apunta, y siendo bastante directa, la invitada comentó que “Chile es un país muy cobarde” en comparación a otras naciones que han avanzado en esta materia y estudios que aseguran que “hay que prohibir los celulares en todas las jornadas escolares y colegios”.

“¿Por qué nuestra arrogancia al de decir: ‘No, no hay que prohibir, hay que regular’. Si es algo que está diseñado para que los niños no se puedan autorregular y simplemente los distrae”, cuestionó.

Bajo la misma línea, conforme al escenario internacional, la especialista mencionó que no en todo el mundo se maneja el tema de la misma manera, y que es principalmente en nuestro país que se tiene esta posición.

“No es todo el mundo, es todo Chile. En el último estudio de la prueba PISA de la OCDE que salió el año pasado, Chile está en el lugar Nº13 del planeta donde los estudiantes más se distraen de clases producto del celular”, puntualizó.

“El 55.7% de los adolescentes de 15 años no llega ni siquiera al nivel más bajo de comprensión lectora. Y eso es por la distracción que le produce el celular”, expuso bajo su punto de vista.

Dentro del mismo escenario, Pérez aclaró que “no estamos hablando de computador ni de tablets” al momento de referirnos a las herramientas; “estamos hablando del teléfono personal”.

“El smartphone no es una herramienta educativa, y eso hay que prohibirlo y enseñarle a los niños, si esto no es prohibir por prohibir. Es enseñarles (...) este aparatito no tiene nada que hacer en el colegio”, añadió.

Más allá del colegio

En la discusión también surge una arista que va más allá de lo que se pueda hacer en los establecimientos educacionales, algo que la experta reconoce que es una batalla de todo el proceso y ‘crecimiento’.

“Hoy, por presión social, papás que saben el mal que hace el celular, por no dejar a sus hijos fuera, se los dan. Entonces, ellos piden que se prohíban en los colegios”, puntualizo, pero diferenciando lo que se pueda hacer entre colegios públicos y privados al momento de tomar decisiones.

Asimismo, la autora del libro Secuestrados por las pantallas, hizo hincapié en que la ‘edad ideal’ para que los niños y jóvenes puedan usar celulares de manera libre sería simplemente cuando exista cierta ‘tranquilidad’ por parte de los padres sabiendo que están ‘preparados’ para acceder a pornografía y todo el tipo de contenido que se exhibe sin mayores restricciones.

También aprovecho la instancia para dejar un mensaje a los legisladores y políticos: “Que se pongan los pantalones, que sean valientes y hagan lo que están haciendo los países desarrollados y no sean unos cobardes”.