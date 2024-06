“Espero compartir mi experiencia con los más jóvenes”: Paulo Díaz descarta mayores problemas físicos, pero sigue entrenando aparte en La Roja

Santiago

En el marco de una actividad promocional de la marca deportiva Nike, Paulo Díaz afrontó su presente en la selección chilena con miras a la participación nacional en la Copa América, ponderando su rol dentro del equipo, considerando su consistente titularidad en River Plate.

“No sé si es una Copa América distinta, uno quiere aportar lo mejor para el grupo. Soy uno de los más grandes, pero me siento igual, no cambia nada, el grupo me entienden, me quieren como soy. Me siento bastante bien y espero que hagamos una gran Copa América, yo y todo el grupo. Quiero tomar el rol de compartir mi experiencia con los más jóvenes y ayudarlos, competir la mayor parte del torneo”, remarcó el central, descartando mayores problemas físicos durante los primeros días de trabajo en Juan Pinto Durán.

“En principio tuve problemas a la rodilla, pero después me he sentido bastante bien. Prácticamente, he jugado todos los partidos. Vamos a llegar bien, espero estar de la mejor manera para afrontar la Copa América”, enfatizó Paulo Díaz.

Sin embargo, pese a sus palabras de la noche del jueves, este viernes, en una nueva jornada de entrenamientos en Macul, el defensa de 29 años quedó como el único integrante del grupo que hizo trabajo diferenciado, pues tanto Darío Osorio como Guillermo Maripán ya trabajaron con balón.