Boston Celtics fue demasiado para Dallas Mavericks en el primer juego de la definición

Boston de EEUU

La National Basketball Association (NBA) tuvo el juego inicial de la final de la temporada 2023-2024 y el triunfo fue para los favoritos. Los Boston Celtics tuvieron una noche inspirada como anfitriones en el TD Garden para derrotar a Dallas Mavericks en el primer encuentro de la serie definitiva del baloncesto estadounidense. El primer ranqueado del campeonato y campeón de la Conferencia Este dio una lección de apuesta colectiva a los texanos, con un gran trabajo defensivo y un ataque repartido entre seis jugadores que sumaron más de diez puntos.

Los Boston Celtics vencieron 107-89 a los Dallas Mavericks, aunque la diferencia se achicó en el último cuarto cuando el resultado ya estaba definido. Los verdiblancos llegaron a tener una ventaja de 31 puntos en la tercera etapa, con la reaparición estelar de su pivote Kristaps Porziņģis que se inscribió con 20 puntos y 6 rebotes. Los anfitriones vieron el excelente trabajo de Jaylen Brown (22 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias) y Jayson Tatum (16,11 y 5). También aportaron Derrick White (15, 2 y 5), Jrue Holiday (12, 8 y 5) y el veterano dominicano Al Horford (10, 7 y 3).

Los Dallas Mavericks no encontraron una respuesta al trabajo colectivo de los Boston Celtics y solamente su figura estelar Luka Doncic pudo mostrar su total valía. El esloveno llegó a los 30 puntos, 10 rebotes y 1 asistencia, mostrando que sus pases no lograron ser llevados al aro por sus compañeros. Su habitual aliado ofensivo Kyrie Irving no pudo ser efectivo en el TD Garden al acumular 12 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Paul Jamaine Washington (14 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia) con Jaden Hardy (13, 3 y 1) fueron las mejores manos que acompañaron al base europeo.

The Boston Globe da cuenta que los Celtics “demolieron” a los texanos como locales en la ciudad ciudad más poblada del estado de Massachusetts. Los analistas del medio estadounidense destacan el rol del centro Kristaps Porziņģis para “cambiar el juego” y el ambiente que crearon los hinchas del equipo anfitrión. El columnista Dan Shaughnessy fue más allá y aseveró que “aún no ha terminado, pero Kristaps Porzingis sin duda lo hizo sentir”, agregando que “fue apropiado que Porzingis desencadenara el repunte porque el Juego 1 fue un homenaje a los pívots de Boston de antaño”.