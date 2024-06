Luciano Cabral sorprende y define el club donde le gustaría jugar el próximo semestre en Chile

El mediocampista de Coquimbo Unido, Luciano Cabral, habló con los micrófonos de TNT Sports después del empate sin goles entre los “piratas” y Palestino por el Campeonato Nacional 2024.

El volante está siendo tentado por varios elencos chilenos de cara al segundo semestre, incluso este miércoles algunos medios confirmaron que sería nuevo refuerzo de Everton, aunque aún nada está confirmado.

“¿Mi futuro? De eso se encarga mi representante y hasta hace algún tiempo atrás, cuando me fue a ver Santiago, le pedí que por favor no me dijera nada hasta que llegara el final de la primera rueda. Hoy estaba pensando en hacer lo mejor durante el partido, y ahora voy a descansar y trataré de charlar con él pronto”, comenzó diciendo.

Tras lo anterior, al codiciado futbolista de Coquimbo le preguntaron directamente si se quería quedar en el elenco aurinegro y su respuesta fue tajante.

“Por supuesto que sí. Yo estoy muy agradecido y se lo trato de demostrar a la gente, a la institución y al pueblo coquimbano”, lanzó.

En esa línea, Cabral cerró diciendo que “estoy feliz acá y me siento bien tanto en la cancha como en la ciudad, pero bueno, ahora veremos en las vacaciones. Quisiera ser parte de lo que se puede lograr con este grupo, que se lo merece mucho”.