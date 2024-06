Polémica en Sidarte por apoyo a Daniel Jadue: Actriz Claudia Pérez se restó y argumentó “actitud misógina” del alcalde

Se generó toda una polémica. La actriz Claudia Pérez se desmarcó de un comunicado enviado por el Sidarte en apoyo a Daniel Jadue.

Resulta que el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile reaccionó a la prisión preventiva del edil con un mensaje en sus redes.

Uno donde expresaron que “con mucha tristeza e indignación, percibimos que este juicio es una amenaza en contra de un proyecto cultural colectivo que el alcalde ha encarnado con valentía, perseverando en los Derechos Culturales ampliamente”.

Y que “somos testigos de la tremenda importancia y compromiso sostenido que el alcalde Daniel Jadue le ha otorgado a las culturas comunitarias en Recoleta y en beneficio de la diversidad cultural, siendo ésta una de las comunas con más desarrollo cultural del país”.

La reacción de Claudia Pérez contra el Sidarte y Daniel Jadue

Frente a esto, la protagonista de Como la Vida Misma de Mega reaccionó de inmediato. Y manifestó que “soy de Sidarte y no me identifica para nada este comunicado”.

“Conocí al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas del Sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado con la voz de quienes no estamos de acuerdo”, agregó.

Y señaló que “en los 6 años que fui directora nunca tomamos decisiones partidistas, no me parece adecuado. Menos con una persona que nos cortó el micrófono en un contexto de debate feminista”.

No conforme con aquello, publicado en el muro del sindicato, luego complementó en sus redes que “No me parece adecuado que el Sidarte emita comunicados partidistas, que no representan a todas y todos sus asociados y asociadas. Recordemos que somos un sindicato, no un partido político”.

Posteriormente, Claudia Pérez cerró su controversia con el Sidarte y Daniel Jadue manifestando que “fui directora del sindicato durante seis años y siempre tuvimos el cuidado y el respeto de representar, democráticamente, todas las voces en la defensa de los derechos laborales. Pues, esa es la misión”.