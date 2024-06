Adulta mayor perdida en Limache: Mejor amiga rompió el silencio y señaló que “hay más de alguien involucrado”

Ha pasado casi un mes desde que supimos de una adulta mayor perdida en Limache. Una que fue con su familia a celebrar el Día de la Madre y nunca más se supo de ella.

Se trata del caso de María Elcira Contreras, de 85 años, quien acudió con su clan hasta el Fundo Las Tórtolas a comer y desapareció.

Desde ahí, sus familiares la buscan sin descanso. Y surgen, día a día, nuevos antecedentes que tratan de explicar qué habría pasado con ella.

En medio de eso, CHV realizó un reportaje donde habló con la mejor amiga de la anciana. Y evidenció varias de sus sospechas.

Adulta mayor perdida en Limache y su destino

Así, Lucía Vega, quien es una de las compinches más cercanas de María Elcira, señaló que ella era “una gran persona, una gran amiga”.

“Conversábamos siempre, también hablábamos de la naturaleza. Nos gustaba mucho la flora autóctona”, agregó.

Respecto a lo que está ocurriendo, que no hay rastro de ella hasta ahora, Lucía fue clara. Y manifestó que, para ella, “hay más de alguien involucrado. No puede ser que una persona desaparezca en un lugar privado ni puedo creer que ella se haya dirigido a un lugar peligroso. Eso no lo puedo creer”.

De esta forma, la amiga de María Elcira se sumó a las teorías que ha planteado su familia, quienes afirmaron que podría haber participación de terceros. Mientras, la policía sigue intentando dar con el paradero de la adulta mayor perdida en Limache, caso que tiene conmocionado a toda una comunidad.