Perla Ilich revela complejo diagnóstico de salud: “La importancia de que las mujeres estemos en control constante”

Perla Ilich preocupó a sus seguidores con un sensible anuncio sobre su estado de salud. La gitana, conocida por protagonizar un docureality acerca de su vida, en las últimas semanas ha sido el centro de una controversia, luego de que manifestara querer disputar la alcaldía de Maipú. Sin embargo, la influencer después descartó tener esa intención política y expuso el complejo momento por el que pasa.

Fue cuando recibía varios cuestionamientos, que Perla reveló que estaba “pasando un momento delicado de salud, el cual no he publicado”. Y horas más tarde, la gitana entregó más detalles acerca de este complejo diagnóstico. Uno que inmediatamente encendió las alarmas entre sus seguidores.

“La vida y Dios nos enseña mucho a apreciar cada momento y valorar lo que tenemos sin tomar en cuenta lo que a veces nos desgasta. No es un bebé el de la imagen, es un tumor en mi útero, ni bueno ni malo en estos momentos. Pero tengo fe en Dios que sé que será bueno”, escribió Perla Ilich en una publicación en Instagram, donde subió una fotografía que se sacó en un centro médico.

“Esto implica la importancia de que las mujeres estemos en control constante en algún aviso que nuestro cuerpo nos da. Estoy feliz, aunque no me lo crean. No he sido perfecta en la vida, pero sé que he hecho las cosas bien y esto me da más fuerza para agradecer a Dios y enfrentar todo todo de obstáculos en la vida. Los amo”, añadió la gitana.