Ministra Tohá aborda críticas al Poder Judicial por caso Daniel Jadue: “No corresponde que el Gobierno intervenga en casos particulares”

En medio de la controversia generada por la formalización del alcalde Daniel Jadue, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó la postura del Gobierno respecto a su intervención en procesos judiciales, subrayando la importancia de respetar la autonomía de la justicia.

“El Gobierno de Chile piensa que lo que corresponde cuando hay procesos judiciales, y especialmente cuando involucran a figuras políticas, es el pleno respeto de la autonomía de la justicia. Así hemos actuado y así nos vamos a mantener”, declaró la secretaria de Estado en una conferencia de prensa desde el norte de Chile. “No vamos a hacer comentarios de ningún tipo sobre las decisiones que la justicia toma, las respetamos”, agregó.

Esta afirmación viene en respuesta a las preguntas sobre el comportamiento del Partido Comunista durante los días de formalización de Jadue y las acusaciones de persecución política. En esa línea, la ministra enfatizó que el Gobierno no intervendrá en casos particulares y que cualquier análisis de estos temas se hará de manera general, no específica. “No corresponde que el Gobierno intervenga en casos particulares”, insistió.

En cuanto a las reacciones del Partido Comunista, la titular del Interior manifestó que el Ejecutivo no tiene comentarios especiales que hacer. “Solo decir que las razones por las cuales esta Alianza de Gobierno está trabajando junta es porque tiene tareas muy importantes. Y esas tareas tienen que ver con la mirada del país, con las prioridades ciudadanas, con la manera de responder a los desafíos de la seguridad, del desarrollo, de la equidad”, explicó.

En la misma, la ministra Tohá también hizo un llamado a no sobreponer las diferencias dentro de la alianza de Gobierno, destacando la existencia de un plan superior que merece ser preservado. “Si a veces en el camino hay problemas, hay diferencias, no sobreponemos esas diferencias porque hay un plan superior que amerita hacerlo”, concluyó.