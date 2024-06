Subsecretaria de Ciencia y Tecnología abordó los puntos expuestos en la Cuenta Pública relacionados a la materia

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN Andrea Obaid conversó con la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina Gainza, para analizar algunos de los puntos que se abordaron (y los que no) en la Cuenta Pública 2024 relacionados a esta materia.

El pasado sábado, 1 de junio, tuvo lugar un nuevo discurso por parte del Presidente Gabriel Boric donde se trataron algunos temas relevantes en lo que ha sido el periodo de Gobierno y lo que aún queda por delante.

Una de las aristas más destacadas fue el Plan Nacional de Data Centers, presentando oportunidades en torno a la economía digital, lo que puede triplicar el crecimiento económico hacia el año 2026.

La invitada reconoció que “es bien importante, porque lo que busca es diseñar una hoja de ruta en diálogo con distintos actores de las industrias y que han mostrado interés por invertir en nuestro país en esta materia”.

“Nos permite dar más certeza y que se pueda dar solución a distintos desafíos con, por su puesto, con una perspectiva de sustentabilidad”, complementó respecto a algunos de los beneficios.

Respecto a lo que sigue, indicó que el plan “se va a presentar en el segundo semestre del 2024. Va a tener un plan de acción con medidas que se van a ir ejecutando de manera paulatina”.

Asimismo, hizo hincapié en que “todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología son cuestiones que pueden tomar su tiempo, pero que siempre tienen soluciones concretas. Finalmente, lo que hacen es generar capacidades”.

Además, Gainza mencionó que se está trabajando con otros anuncios y medidas con la idea de “robustecer las capacidades de ciencia y tecnología en nuestro país”.

Inteligencia Artificial

Como era de esperarse, también se trató el tema de la Inteligencia Artificial, que ha ido ganando un espacio dentro de las políticas públicas y acciones en Chile, preparándose con miras al futuro y teniendo en cuenta sus regulaciones.

Con ciertos objetivos e ideas en el “horizonte” de esta temática, la representante del Ministerio de Ciencia y Tecnologías apuntó a “la forma en la cual adoptamos, adaptamos y utilizamos la Inteligencia Artificial”.

Así, con las diferentes formas de uso y llegada de esta tecnología se busca trabajar en “cómo nosotros introducimos estándares de transparencia, de participación, de responsabilidad, de ética”.

“No se trata de solamente indicar los aspectos negativos de la Inteligencia Artificial (...) sino que también fomentar aquellos aspectos positivos”, enfatizó. Aunque al mismo tiempo puntualizó que “la Inteligencia Artificial no nos va a dejar fuera, sino que quienes van a quedar fueras son quienes no conocen o no saben utilizarla”, razón por la que se buscará potenciar el nuevo perfil y las nuevas profesiones.

Adhesión al CERN

Desde hace un tiempo el país se encuentra viviendo un proceso de adhesión a la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), siendo una gran oportunidad para la industria chilena.

En caso de que esta alianza se concrete, Carolina Gainza se mostró con la ilusión de poder presentar este “hito” durante el año, destacando que ya existe una colaboración y hay chilenos participando en la Organización

“Ser parte del CERN nos va a abrir puertas y licitaciones para desarrollo tecnológico de alrededor de $40.000 millones de dólares al año. Abre una oportunidad en materia científica en materia de desarrollo científico y tecnológico”.

Centro Antártico Internacional

Por otra parte, el Presidente Gabriel Boric también reafirmó el compromiso para la construcción del Centro Antártico Internacional en Punta Arenas, lo que asoma con un gran proyecto en la materia.

Según explicó la subsecretaria, este Centro “lo que hace es relevar la importancia científica de la Antártica”, aludiendo también a los investigadores nacionales que se han dedicado al conteniente antártico para “entender su flora y fauna”, entre otras cosas.

“Este Centro Antártico Internacional va a ser abierto a la comunidad, que va a estar en la región de Magallanes, donde se está trabajando con el GORE -Gobierno Regional-, donde participan otros actores”, añadió.

Todo esto bajo la mirada de que “nosotros, que tenemos una entrada privilegiada a la Antártica como país, tenemos que hacer más y mejor investigación”.