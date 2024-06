¿Se va o se queda? El mensaje de Luciano Cabral tras victoria de Coquimbo Unido ante la UC

Luciano Cabral, volante de Coquimbo Unido, tomó la palabra luego del importante triunfo sobre Universidad Católica, resultado que dejó a los “Piratas” en el segundo lugar de la tabla con 30 puntos, a solo dos unidades del líder, Universidad de Chile.

“Desde el inicio nos propusimos competir en la Copa Sudamericana y no descuidar el Campeonato Nacional. En la Copa no se nos dio, nos tocaron grandes rivales, pero lo dimos todo. También fuimos conscientes de no dejar de lado el Campeonato, de siempre competir en todas las canchas y aprovechar las situaciones que tenemos”, señaló el mediocampista en diálogo con TNT Sports, tras el encuentro.

“Somos conscientes del lugar donde estamos hoy en la tabla, estamos tranquilos, sabemos que cada partido será más difícil porque los rivales nos van conociendo, pero la clave está en que el partido que nos queda es en casa y tenemos que aprovecharlo”, agregó el futbolista argentino-chileno sobre el duelo pendiente que tiene Coquimbo Unido con Palestino, y en el caso de ganar, quedaría puntero exclusivo del torneo.

Luciano Cabral y su futuro

La continuidad de Luciano Cabral en Coquimbo Unido aún es una incógnita, ya que tiene la posibilidad de cambiar de club ahora que se abre el mercado de pases. Sin embargo, el volante dejó un claro mensaje tras la victoria ante la UC.

“Falta un partido más, sinceramente no estoy pensando en qué va a pasar después de que termine la primera rueda, pero acá en Coquimbo estoy bien, estoy contento y disfrutando lo que hago. El club me abrió las puertas para volver a jugar. Siempre estaré agradecido y trato de devolverle todo dentro de la cancha, tratando de hacer lo mejor para el equipo”, concluyó.