Carla Ballero desclasificó puntual sueño que tenía Claudio Iturra: “Él estaba en esa búsqueda”

Santiago

La repentina muerte de Claudio Iturra remeció al país y a todos quienes conformaban su círculo cercano. Tras la noticia de su fallecimiento a los 43 años, varios de sus seres queridos han compartido sus anécdotas con el periodista.

Bajo este contexto, Carla Ballero rememoró al comunicador con quien tuvo una cercana amistad. En conversación con Pedro Carcuro en el programa “El Rompecabezas” de Radio Agricultura, reveló detalles de un íntimo sueño de Iturra previo a su muerte.

“Despertamos con esta noticia tan triste, pero fíjate que ha ido pasado el día y las emociones han ido cambiando para todos. Se ha convertido de repente como en una luz”, dijo de entrada la ex Morandé con Compañía.

En el momento, Carla se aventuró en contar que era “como una persona que no era de acá, para mi no pertenecía, no era como un ser humano común, sino que era distinto. Muy mágico. Una persona increíble”.

“Llegó en un momento de mi vida muy difícil, no lo sé por qué. Fue muy extraño todo. La verdad es que él me buscó y fue magia”, contó Ballero. “Me escribió para invitarme a irme con ellos a Torres del Paine (...) Nos hicimos muy amigos a través de la conversación antes de conocernos, antes del viaje”, sumó.

Bajo este contexto, Carcuro dijo que Renata Bravo expuso que Claudio quería ser monje, algo que Carla confirmó. “A mí me lo dijo también. Exactamente, él estaba en esa búsqueda”, añadió.

“Me habló cosas súper íntimas, en ese sentido, como que él ya no conectaba como los hombres. Él necesitaba trascender y estaba en esa búsqueda. Y me parecía que sí era así, porque no pertenecía al común, no actuaba como un hombre común”, detalló.

“Había magia y esa magia te la transmitía”, explicó Carla Ballero sobre Claudio Iturra.