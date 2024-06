“Me pone muy feliz este momento”: Franco Frías, el goleador de Unión Española que se mueve en Metro

Santiago

Sin duda, el gran nombre del frenético partido en el que Unión Española se impuso a Deportes Iquique ayer sábado fue el delantero Franco Frías, autor de tres de los tantos para el 4-3 de los hispanos.

“Me voy más contento en lo grupal, nos faltan los tres puntos que quedan por concretar para arrancar mejor la segunda etapa. Me pone muy feliz este momento, agradecido”, aseguró, pensando en el partido pendiente con Unión La Calera, que les permitiría subir aún más en la tabla del Campeonato Nacional 2024, aunque sin descuidar el hecho de casi dilapidar el 4-0 que llegaron a tener en Santa Laura.

“Cansancio, cosas a pulir. Tenemos que trabajar muchísimo, ser humilde y aprender de los errores pese a la victoria. Esperemos que seamos un poquito mejor cada día”, aseguró Franco Frías, que recibió una particular dedicatoria de sus compañeros cuando le firmaron la pelota por su triplete.

“Vecchio me escribió “te di el pase, gil”. Me pone muy contento, desde chiquito lo veía jugar a él en mi equipo y ahora me toca jugar con él, es un gran jugador y agradecido por lo que me ayuda”, reconoció el rosarino, que llegó ya a 8 goles en el torneo, con lo que pelea el título de artillero con uno que vio jugar en su club, Rosario Central, su compatriota Fernando Zampedri.

“De chiquito lo miraba cuando jugaba en mi club. Admiraba mucho a Marcos Ruben e hizo dupla con él, los miraba a los dos”, comentó un Franco Frías totalmente adaptado a Unión Española y a la ciudad, pues se desplaza en el Metro de Santiago para llegar a los entrenamientos del club en Santa Laura.

“Llegué bien acá, el equipo fue creciendo partido a partido. Tenemos grandes jugadores y eso lo hace más fácil, cada uno está subiendo el nivel”, concluyó el autor del segundo triplete en lo que va del Campeonato Nacional 2024 y el segundo de la fecha, considerando lo hecho por Camilo Moya, volante de O’Higgins, ante Cobreloa.