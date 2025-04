Muere querido actor de Netflix a los 44 años: habría sufrido un ataque cardíaco mientras entrenaba en el gimnasio

El mundo del streaming está de luto tras la confirmación de la muerte de Vittorio Pirbazari, reconocido actor de Netflix, a los 44 años.

Afamado también por su faceta de fisicoculturista, el hombre habría fallecido esta semana debido a un ataque cardíaco mientras estaba en el gimnasio.

Según información preliminar, el intérprete de la serie Dogs of Berlin sufrió el inconveniente mientras corría en una trotadora.

Tras el trágico episodio, uno de los primeros en informar la noticia fue su amigo Said Ibraham mediante un video publicado en sus redes sociales.

Un día antes de la muerte, el padre de Pirbazari compartió una fotografía de este luego de entrenar: había estado fuera de esa rutina luego de un desgarro en el músculo pectoral.

“Gracias por tu calidez, tu espíritu creativo y por ser parte de nuestro viaje”, escribió la cuenta de Instagram de la película Haps, de cual también fue parte.

Al menos en la serie europea Dogs of Berlin, el influencer se había puesto en la piel de a Daher Tarik. También apareció en la ficción alemana Tatort.

Por lo demás, Pirbazari incluso era parte del grupo de YouTube Hardgainer Crew, el cual estaba precisamente centrado en el ejercicio físico.

“Aunque no pude hacer mucho ejercicio en los últimos 3 meses, me he mantenido firme con mi dieta. Lamentablemente, he perdido mucha musculatura, pero todo eso volverá cuando pueda darle con todo en otoño“, escribió en su última publicación. Se mostraba de buen ánimo.