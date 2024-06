Durante la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, se vivió un tenso intercambio entre el Mandatario y el diputado Sergio Bobadilla (UDI).

El incidente ocurrió cuando el jefe de Estado mencionó la creación de 500.000 nuevos empleos, a lo que el parlamentario interrumpió señalando que se trataba de “empleos públicos”.

El Presidente respondió enfáticamente: “No señor, no mienta”, generando una ola de aplausos en la sala. Sin embargo, el diputado Bobadilla no tardó en defenderse y ofrecer su propia versión de los hechos.

“El que falta a la verdad es el Presidente”

”No mienta. Aquí, quien miente no es el diputado Sergio Bobadilla. El que falta a la verdad es el Presidente”, declaró el militante UDI a ADN.

El diputado argumentó que los empleos creados han sido mayoritariamente en el sector público, contradiciendo las promesas del gobierno de evitar el amiguismo y el compadrazgo. “Más de 100.000 nuevos empleos en el aparataje público son los que se han creado. Y no en el sector privado, porque existe incerteza, porque no hay inversión, porque no hay crecimiento en el país”, añadió.

Cuando se le preguntó sobre la creación de empleos privados, el parlamentario admitió que algunos empleos han sido creados o recuperados en el sector privado, pero los calificó en gran parte como informales. “Lo que yo estoy haciendo es transparentar una realidad. Aquí, cuando él dice que se han creado 500.000 nuevos empleos, que diga la verdad completa. ¿Cuántos se han incorporado al aparataje público?”

El gremialista también criticó al presidente por no abordar temas urgentes como la delincuencia, las listas de espera en salud y la falta de oportunidades para los jóvenes y defendió el abandono del Salón de Honor por parte de varios diputados de oposición durante el anuncio del proyecto de aborto legal, Bobadilla defendió la acción como una señal de protesta.

“Es una señal de protesta porque el presidente lo que está haciendo es tratar de resucitar el mamarracho constitucional que fue rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos”, dijo.