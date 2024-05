Ciudadano ruso ha dormido 10 días en aeropuerto de Punta Arenas: el dramático accidente que lo dejó “atrapado” en Chile

Gran curiosidad y una cuota de preocupación ha generado el caso de un ciudadano ruso de 72 años que ya lleva 10 días durmiendo en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas, en la región de Magallanes, tras quedarse “atrapado” en Chile.

Según dio a conocer La Prensa Austral, se trata de Rimas Meleshyus, un hombre fanático de los viajes marítimos que nació en Lituania en 1951, pero que tiene pasaporte de Rusia y ha vivido más en Hawái, Estados Unidos que en su país de origen.

De acuerdo a lo relatado por hombre, vivió en Moscú hasta 1988, desde donde luego viajó hasta Estados Unidos para establecerse en Hawái, isla donde ha vivido las últimas décadas desempeñándose como traductor de japonés, ruso, inglés y lituano, lo que también le ha permitido recorrer el mundo viajando.

El drama de Rimas

De acuerdo a lo narrado en el citado medio, Rimas llegó a Sudamérica tras naufragar en el Océano Pacífico, desde donde fue rescatado por el crucero francés “Le Commandant-Charcot”, que viajaba con destino a la Patagonia. De este modo, viajó con la tripulación por más de 18 días hasta arribar a Punta Arenas el 3 de noviembre del año pasado.

Tras haber perdido sus documentos producto del naufragio, el adulto mayor quedó prácticamente atrapado en Chile desde ese mes, ya que no cuenta con los papeles necesarios para salir del país.

Pese a la desgracia, Rimas no tuvo mayor preocupación y se dedicó a recorrer distintas ciudades turísticas de Chile, compartiendo sus aventuras a través de su perfil de Facebook. Sin embargo, al llegar a Punta Arenas, el hombre sufrió el bloqueo de sus tarjetas bancarias y su teléfono celular, impidiéndole usar sus fondos.

Producto de esto, el extranjero tomó la decisión de quedarse a alojar en el mismo aeropuerto, ya que lo encuentra seguro y porque reconoce que más de una persona ha sido solidaria con él.

“Me gustaría ir navegando bajo bandera chilena desde la Patagonia (…) Me gusta mucho navegar y me gustaría preparar para noviembre o diciembre del 2024 un viaje hacia las islas del Pacífico como la Juan Fernández y otras”, expresó al medio.