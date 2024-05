Gustavo Álvarez reconoce su “deuda” en la U y analiza el empate con Ñublense: “El equipo creció muchísimo en el juego”

Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, analizó el empate sin goles contra Ñublense este domingo, por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2024.

En conferencia de prensa después del partido, el técnico azul aseguró que “hablar de merecimientos en el fútbol es algo que no soluciona nada. Si contamos ocasiones de gol, dominio del juego e intención de ganar el partido, vamos a estar de acuerdo en que Universidad de Chile fue el merecedor”.

La U otra vez no pudo festejar en el Estadio Nacional y ya lleva más de dos meses sin ganar en dicho reducto. Por lo mismo, el entrenador argentino señaló que “hay una constante, deberíamos sacar más puntos en condición de local. Convivo con una deuda de puntos de local, pero me parece que hoy el equipo creció muchísimo en el juego, eso nos dará más herramientas para llegar al gol”.

Respecto a la ventaja que perdió Universidad de Chile en el liderato, ya que Coquimbo Unido y la UC están a dos puntos de alcanzar a los azules, Gustavo Álvarez indicó: “Los puntos que hacen los demás equipos no me preocupan, a mí me preocupa el rendimiento de mi equipo. Siempre digo que hay que preocuparse más cuando el equipo no tenga situaciones de gol y hoy tuvimos siete”.

“Hay que estar muy tranquilos, no es fácil estar en la parte alta de la tabla y nosotros en 14 fechas estamos ahí. Trabajamos para mejorar el funcionamiento y eso va a generar que obtengamos más puntos”, agregó el trasandino.

Por último, reconoció que “hoy estoy con la amargura de no haber ganado, pero con la tranquilidad de que el equipo sigue creciendo”.